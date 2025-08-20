Nachtvlindernacht belicht onbekende rol van motten

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 augustus 2025 vindt de 21e editie van de Nationale Nachtvlindernacht plaats. Op tientallen locaties in Nederland worden excursies georganiseerd om het brede publiek kennis te laten maken met de vaak onbekende wereld van nachtvlinders. Ook op Goeree-Overflakkee staat een excursie op het programma, op donderdagavond 21 augustus vanaf het boswachterskantoor in Goedereede.

Door Evi Vos

Nachtvlinders vaak minder bekend

Veel mensen zijn bekend met dagvlinders zoals de dagpauwoog en het koolwitje. Nachtvlinders als de grote beer en de dromedaris zijn daarentegen veel minder bekend, terwijl ze volop in Nederland voorkomen. In totaal telt het land ongeveer 60 soorten dagvlinders, tegenover meer dan 2.000 soorten nachtvlinders.

Volgens Kars Veling van De Vlinderstichting kunnen in een gemiddelde tuin op Goeree-Overflakkee al meer dan honderd soorten nachtvlinders voorkomen. Typische soorten voor het eiland zijn onder andere de bonte worteluil, de wolfsmelkpijlstaart en het grasbeertje. Met wat geluk wordt ook het blauw weeskind waargenomen. Hoewel vaak gedacht wordt dat nachtvlinders uitsluitend bruin of grijs zijn, zijn er ook soorten met opvallende kleuren.



Ecosysteem

Net als dagvlinders, spelen ook nachtvlinders een rol in de bestuiving van planten. Sommige bloemen, zoals de teunisbloem, openen en geuren pas in de avonduren en worden uitsluitend door nachtvlinders bestoven. Ook gewassen als aardbeien kunnen profiteren van deze nachtelijke bestuivers: bestuiving door nachtvlinders zou leiden tot meer én kwalitatief betere vruchten.

Hoewel diverse soorten achteruitgaan, zijn er ook soorten die in aantal toenemen. Veling adviseert tuineigenaren om een gevarieerde beplanting aan te leggen met bloeiende planten die verspreid over het jaar nectar bieden. Hierbij hebben inheemse soorten de voorkeur. Planten die zijn behandeld met pesticiden worden afgeraden.



Goeree-Overflakkee

Hoe het precies gesteld is met de nachtvlinderstand op Goeree-Overflakkee is nog onbekend. Er zijn op het eiland te weinig meetpunten om betrouwbare conclusies te trekken. De Vlinderstichting roept inwoners op om deel te nemen aan het meetnet nachtvlinders, een landelijk programma dat de verspreiding en ontwikkeling van nachtvlinders in kaart brengt.



Meer informatie over deelname aan het meetprogramma is te vinden op: www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/meetnetten/meetnet-nachtvlinders. Meer informatie over de excursie is te vinden op www.nm.nl/agenda (zoek op Goedereede).

