 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Snelle inzet voorkomt uitbreiding natuurbrand in Ouddorp

Foto behorende bij Snelle inzet voorkomt uitbreiding natuurbrand in Ouddorp
Foto behorende bij Snelle inzet voorkomt uitbreiding natuurbrand in Ouddorp
Foto behorende bij Snelle inzet voorkomt uitbreiding natuurbrand in Ouddorp
Foto behorende bij Snelle inzet voorkomt uitbreiding natuurbrand in Ouddorp

Woensdag 27 mei 2026

Woensdagmiddag 27 mei 2026 is de brandweer met meerdere eenheden gealarmeerd voor een natuurbrand op De Punt van Ouddorp.  

In het natuurgebied was brand ontstaan in de bossages. Vanwege de droge omstandigheden en het risico op snelle uitbreiding werd er in eerste instantie groots ingezet met meerdere brandweereenheden.

De situatie bleek echter al snel onder controle. Dankzij het snelle optreden van de hulpdiensten kon verdere verspreiding van het vuur worden voorkomen. 

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Al 25 jaar een vaste plek voor koopjes en gezelligheid in Dirksland
Al 25 jaar een vaste plek voor koopjes en gezelligheid in Dirksland
Raad stemt voor restauratie voorgevel van Fort Prins Frederik
Raad stemt voor restauratie voorgevel van Fort Prins Frederik
Gaslekkage D'n Diek ontstaan door losgeschoten verbindingsstuk
Gaslekkage D'n Diek ontstaan door losgeschoten verbindingsstuk
Tiny House Community wil voorbeeld zijn voor eerlijke en gezonde landbouw
Tiny House Community wil voorbeeld zijn voor eerlijke en gezonde landbouw
Twee schoolteams van Goeree-Overflakkee naar districtfinale voetbal
Twee schoolteams van Goeree-Overflakkee naar districtfinale voetbal
Gratis zonnebrand beschikbaar bij Havenhoofd en Buutenspeelplaets
Gratis zonnebrand beschikbaar bij Havenhoofd en Buutenspeelplaets
Winkels aan D'n Diek in Middelharnis ontruimd vanwege gaslekkage
Winkels aan D'n Diek in Middelharnis ontruimd vanwege gaslekkage
Mevrouw van Noord - Kreeft viert 101e verjaardag
Mevrouw van Noord - Kreeft viert 101e verjaardag
Merendeel gemeenteraad wil voorzittershamer terug
Merendeel gemeenteraad wil voorzittershamer terug
CuraMare plaatst zes insectenhotels bij zorglocaties
CuraMare plaatst zes insectenhotels bij zorglocaties