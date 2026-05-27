Snelle inzet voorkomt uitbreiding natuurbrand in Ouddorp





Woensdagmiddag 27 mei 2026 is de brandweer met meerdere eenheden gealarmeerd voor een natuurbrand op De Punt van Ouddorp.

In het natuurgebied was brand ontstaan in de bossages. Vanwege de droge omstandigheden en het risico op snelle uitbreiding werd er in eerste instantie groots ingezet met meerdere brandweereenheden.

De situatie bleek echter al snel onder controle. Dankzij het snelle optreden van de hulpdiensten kon verdere verspreiding van het vuur worden voorkomen.

Door Internetredactie Omroep Archipel