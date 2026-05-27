Tiny House Community wil voorbeeld zijn voor eerlijke en gezonde landbouw





Op 30 mei 2026 houdt tinyhousecommunity Alteklein in Ooltgensplaat een open dag. De community werd in 2021 opgezet op het terrein van landbouwbedrijf BI-JOVIRA van Cornelis Mosselman. Sinds 2018 werkt het bedrijf aan de overstap naar biologische en regeneratieve landbouw, met aandacht voor biodiversiteit en natuurlijke processen. Het voedselbos en de tiny houses maken deel uit van een experiment waarvoor door de gemeente een pilot van tien jaar is toegestaan. Momenteel wonen er negen gezinnen in de community.

Romeinen

De visie van Tiny Village Alteklein is verbonden met christelijke geloofsovertuigingen, gebaseerd op een tekst uit het Bijbelboek Romeinen, hoofdstuk 12 vers 9 tot en met 21. Daarin staan liefde, nederigheid, volharding en verzoening centraal. “Voor mij is het grootste thema klein wonen en bewust omgaan met de aarde. Tweeënhalf jaar geleden was dit nog een kale akker en nu staat hier een dorpje,” vertelt bewoner Kimke de Vos. “Er is inmiddels ook een voedselbos en we dromen nog van een gastenverblijf.” De bewoners kiezen bewust voor een eenvoudige leefstijl vanuit een christelijk perspectief. “We helpen boer Mosselman mee op het bedrijf. Dat hebben we bewust gekozen en het staat ook in onze grondregels,” vertelt Herma Meijerink. Een van die regels luidt: “In onze community kiezen wij bewust voor een leven in liefdevolle verbondenheid met God, met onszelf en met elkaar.”

Voedselbos

De bewoners zien zichzelf als verbinders, bouwers en rentmeesters. “We willen goed zorgen voor de spullen die ons zijn toevertrouwd en voor de natuur,” vertelt Gerrit Meijerink. “In een gewone woonwijk hangt het er maar net vanaf wie je als buren hebt. Hier is het een bewuste keuze om samen te leven.” Op het terrein is een centrale ontmoetingsplek ingericht waar bewoners samenkomen voor koffie, activiteiten of gezamenlijke maaltijden. Ook bezoekers van het voedselbos zijn daar welkom. “We willen zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven. Daarom hebben we fruit- en notenbomen en allerlei struiken aangeplant,” vertelt Barbera van der Elst. “De bomen staan er nu twee jaar, maar we hebben bijvoorbeeld ook rozenbottel en Gelderse roos,” vult Judith Terhoeve aan.

Pilot van tien jaar

De bewoners dragen actief bij aan de ontwikkeling van BI-JOVIRA, het regeneratief biologische akkerbouwbedrijf van Mosselman. Ook werken zij mee aan de opzet van Community Supported Agriculture, waarbij deelnemers vooraf investeren in een landbouwseizoen en in ruil daarvoor een deel van de oogst ontvangen. “De gemeente heeft een pilot van tien jaar toegestaan, die is ingegaan nadat het eerste huisje in 2023 werd geplaatst,” vertelt bewoner Edwin van der Elst. “Dat loopt dus tot 2033. Daarna kan de pilot eventueel nog met vijf jaar worden verlengd. Uiteindelijk moet het bestemmingsplan worden aangepast. Blijft het agrarisch, dan zullen we moeten vertrekken. Wordt wonen toegestaan, dan kunnen we blijven.”

De community wil uitgroeien tot een plek waar mensen graag naartoe komen om mee te helpen op de boerderij of in het voedselbos. Volgens de bewoners moet Alteklein een inspirerend voorbeeld worden van eerlijke en gezonde landbouw.

Door Internetredactie Omroep Archipel