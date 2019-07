Natuurlijk zwemmen bij De Klepperstee

Op Vakantiepark De Klepperstee in Ouddorp is in juli 2019 een grote, natuurlijke zwemvijver in gebruik genomen. In de vijver zit geen chloor of andere chemicaliën. Het water in de vijver van bijna vijftig meter lang wordt op een natuurlijke manier gezuiverd, onder meer met behulp van de honderden planten die langs de zwemvijver zijn gezet. De vijver in Ouddorp is het tweede, natuurgezuiverde zwembad van Nederland. Dit voorjaar werd een soortgelijke zwemvoorziening geopend in Ede.

De zwemvijver op Vakantiepark De Klepperstee maakt onderdeel uit van het compleet vernieuwde centrumgebied. Met een nieuwe ontvangstruimte, bistro met binnen(speel)tuin en een groot speelveld met uitdagende speeltoestellen.

Vakantiepark De Klepperstee is al meer dan vijftig jaar een levendig (familie)bedrijf vlak achter de duinen van Ouddorp. De onderneming bestaat uit verschillende onderdelen, van camping tot luxe vakantiewoningen, van strandtheater tot horeca.