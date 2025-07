Nederland populairste vakantieland onder onze lezers

Uit onze lezersenquête blijkt dat Nederland het populairste vakantieland is. Ook Spanje, Italië, Griekenland en Duitsland worden vaak genoemd als populaire bestemmingen. Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland scoren eveneens hoog.

In vergelijking met landelijke trends kiezen onze respondenten relatief vaker voor vakanties in Nederland en de zonnige Zuid-Europese landen. Frankrijk en Duitsland komen in deze groep minder opvallend naar voren. Hoewel sommige deelnemers verre bestemmingen opzoeken, worden die minder vaak genoemd.

Deze uitkomsten sluiten aan bij de landelijke trend: steeds meer Nederlanders brengen hun vakantie in eigen land door. In 2024 verbleef 51,8% van de Nederlanders van 15 jaar of ouder tijdens vakantie binnen Nederland, terwijl 63,8% in totaal op vakantie ging, inclusief buitenlandse bestemmingen. Daarnaast gaf 36,5% van de Nederlanders aan zowel in Nederland als in het buitenland vakantie te vieren.

Hoewel de meeste respondenten deze zomer op vakantie gingen, blijft een kleine groep lezers dit jaar thuis. Dit percentage komt overeen met landelijke cijfers, waaruit blijkt dat 28% van de Nederlanders in 2024 tijdens de zomer niet op vakantie is geweest.

Uit onze enquête blijkt dat het gemiddelde vakantiebudget per persoon rond de 1.500 euro ligt, iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 1.417 euro in de zomer van 2024.

Deze cijfers bevestigen hoe een vakantie dichtbij huis steeds populairder wordt en dat de vakantie-uitgaven flink kunnen verschillen.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel