Nepagenten plunderen rekening hoogbejaarde uit Dirksland, politie zoekt dader

Zondag 31 mei 2026

In de zomer van 2025 slaan nepagenten toe bij een 88-jarige vrouw in de Boomvlietstraat te Dirksland. Ze gaan aan de haal met geld en goud, en pinnen daarna ook nog haar rekening leeg. Een verdachte in deze zaak wordt vanwege zijn mogelijk jonge leeftijd nu nog onherkenbaar getoond. Als hij zich niet meldt, is hij later wel herkenbaar te zien. Het slachtoffer in deze zaak is inmiddels overleden.

Door Bureau Rijnmond

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond.

Op dinsdag 10 juni 2025 wordt bij de vrouw aangebeld door een nepagent, die beweert dat meerdere inbrekers die in haar buurt actief waren zijn gearresteerd. Maar omdat er zogenaamd nog twee vrij rondlopen adviseert hij het slachtoffer waardevolle spullen die ze thuis bewaart, maar ook haar bankpas veilig op te laten bergen.

De nepagent die langskomt neemt sieraden en 600 euro aan contanten in ontvangst. Ook vertelt het slachtoffer aan hem de pincode van haar bankpas. De verdachte pint dezelfde dag nog bij een Geldmaat in Dirksland 650 euro.

Signalement
Het signalement van de persoon die bij het slachtoffer spullen ophaalt, komt overeen met dat van de man die tijdens het pinnen is gefilmd.
De sieraden die worden gestolen zijn een gouden armband, gouden oorbellen, een gouden ring met een donkerrode steen en een gouden horloge. Verder een ketting met rode bloedkoralen, een ketting van prinsesparels met een zilver slot, een setje zilveren kettingen, armbanden en oorringen.

Weet je wie de verdachte is? Of heb je informatie over de sieraden?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

