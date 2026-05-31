Nieuw onderwijscomplex van 19 miljoen euro voor speciaal onderwijs in Middelharnis





Het nieuwe verzamelgebouw voor gespecialiseerd onderwijs moet aan de Boomgaardweg in Middelharnis komen. Deze eindconclusie werd bekendgemaakt tijdens de presentatieavond van donderdag 28 mei 2026. De andere mogelijke locatie bij het Concordiaveld had weinig tot geen draagvlak.

Tijdens een informatiebijeenkomst in januari 2026 werd duidelijk dat omwonenden van het Concordiaveld niet blij waren met de eventuele komst van de scholen. Vooral parkeerproblemen en verwachte verkeersdrukte schrokken de inwoners af. In het nieuwe gebouw komen namelijk SBO De Wegwijzer, SBO Het Kompas en SO De Ark. Ook Gemiva, Kinderfysio GO, een beweegbox en Kibeo vinden er onderdak. Voor Kibeo is het de eerste opvang speciaal voor deze kinderen op Goeree-Overflakkee.

Parkeren op eigen terrein

Voor de Boomgaardweg waren er geen bezwaren van omwonenden of omliggende bedrijven. Frans van Dongen, projectleider IHP Gespecialiseerd Onderwijs, gaf tijdens de presentatie aan dat hij persoonlijk met al deze bedrijven en organisaties een kopje koffie heeft gedronken. Volgens hem ziet de nabijgelegen Sionkerk bovendien kansen voor samenwerking op parkeergebied. De kerk kan op zondag veel parkeerplaatsen gebruiken, terwijl de school deze doordeweeks nodig heeft. Al het parkeren vindt overigens plaats op het terrein van het nieuwe gebouw zelf: de Boomgaardweg is puur voor vervoer en wordt niet gebruikt om te parkeren.

Alle organisaties bij elkaar onder één dak heeft volgens de projectleider veel logistieke voordelen. Zo hoeven specialisten niet meer tussen de verschillende locaties heen en weer te rijden en hoeven de kinderen niet meer met een bus naar de gymzaal te worden gebracht. Ook kan er makkelijker onderling specialistische kennis worden uitgewisseld. Vooral dit laatste moet een kwaliteitsslag opleveren.

Dekkingsmaatregelen

Tijdens de presentatie werd duidelijk dat het hele gebouw zo’n 19 miljoen euro moet gaan kosten. Ook zijn er jaarlijkse kosten van € 902.700 met een structureel tekort van € 330.300. Een deel hiervan (ruim € 81.000) wordt gedekt door het terugbrengen van de kosten voor het leerlingenvervoer. Op dit moment zitten er dertig kinderen van Goeree-Overflakkee op gespecialiseerde scholen buiten het eiland, zoals in Hellevoetsluis en Barendrecht. De verwachting is dat twintig van hen in 2029, als het nieuwe gebouw open is, terug zullen komen. Hierdoor worden de kosten voor het leerlingenvervoer lager. Ook wordt de afschrijvingstermijn met tien jaar verlengd, van veertig naar vijftig jaar, wat een besparing moet opleveren. Het ontbrekende bedrag van € 119.500 zou moeten worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

Op donderdag 18 juni 2026 wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering besloten over het project. In 2028 zou de bouw moeten beginnen. De verwachting is dat deze in het derde kwartaal van 2029 wordt afgerond en de verhuizing kan plaatsvinden.

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel