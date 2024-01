Nieuw bestuur Stichting Sport en Recreatie GO

Het nieuwe bestuur van Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) is donderdag 18 januari 2024 geïnstalleerd. SRGO beheert sinds 2017 namens de gemeente zeven accommodaties, waaronder zwembaden, multifunctionele accommodaties en enkele verenigingsgebouwen op Goeree-Overflakkee. De twee nieuwe bestuursleden zijn Wim Driesse uit Dirksland en Hans van der Velde uit Hellevoetsluis.

Beide bestuursleden hebben veel ervaring. Wim Driesse is bestuurder geweest bij CuraMare en heeft ervaring met organisatieontwikkeling. Hans van der Velde is oud-wethouder van voormalig gemeente Hellevoetsluis en had onderwerpen als het sociaal domein, onderwijs, volksgezondheid en welzijn in zijn portefeuille. Het nieuwe bestuur is nog niet compleet. De komende tijd zal het bestuur verder op sterkte worden gebracht.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws