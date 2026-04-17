Nieuw gedicht op gemeentehuis met open einde





Sinds maandag 13 april 2026 hangt er een nieuw gedicht aan de gevel van het gemeentehuis in Middelharnis. Het gedicht 'Van Water' van dichter Rob Haster heeft het gedicht 'Koufront' van Casper Markesteijn vervangen. 'Van Water' blijft hangen tot oktober 2026.

Wethouder Cultuur Petra 't Hoen was hierbij aanwezig en sprak haar waardering uit. "Wat mij raakt, is dat het gedicht eindigt met een komma. Alsof het zegt: hier stopt het niet. Het gaat verder in ons. In hoe wij kijken, voelen, herinneren. En misschien is dat wel de kracht van poëzie. Dat het ons even stil laat staan... en tegelijk in beweging brengt."

In het gedicht kijkt maker Rob Haster onder de oppervlakte van wat we zien en voelen. "Om uiteindelijk te komen bij de vreemdeling en de verschillen; achter de vreemdeling zit vaak de vlucht en daarachter ligt iets wat iedereen kent: heimwee."

Het initiatief komt voort uit de samenwerking tussen de Reizende Dichters en de gemeente Goeree-Overflakkee. De Reizende Dichters is een collectief van vrijetijdsdichters, die een band hebben met Goeree-Overflakkee en omstreken. Sinds 2019 worden gedichten van de Reizende Dichters op de gevel van het gemeentehuis gepresenteerd. Zo krijgen dichters een podium op een plek waar veel mensen langskomen.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel