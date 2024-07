Nieuw spreekuur vaatchirurgie in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Sinds juni 2024 biedt Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een speciaal spreekuur voor vaatchirurgie aan in samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis. Hierdoor kunnen patiënten met vaatproblemen voortaan rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg dichtbij huis en sneller starten met hun behandeling.

Voorheen konden patiënten ook terecht in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis voor vaatonderzoek en bepaalde zorg bij vaatproblemen. Met de komst van George Akkersdijk, vaatchirurg in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, is deze zorg uitgebreid. Patiënten met complexe vaatproblemen, zoals een vernauwing van de slagaderen, voetproblemen bij diabetes of een aneurysma kunnen voortaan langer in Dirksland behandeld worden en de behandeling kan sneller worden ingezet. Dit bespaart patiënten veel tijd, omdat zij niet meer naar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam hoeven voor passende zorg.

Vaatchirurg Akkersdijk heeft wekelijks spreekuur in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Hij werkt hierbij nauw samen met de andere chirurgen, wondverpleegkundigen, revalidatieartsen en orthopeden. Patiënten kunnen op het spreekuur terecht met een verwijzing. Verwijzingen worden getrieerd en indien nodig wordt voorafgaand aan het bezoek reeds aanvullend onderzoek ingezet in het ziekenhuis in Dirksland. Vaatchirurgische behandelingen, zoals een dotter/stent of een bypass operatie vinden plaats in het Maasstad Ziekenhuis, maar voor de controle na de operatie kunnen patiënten weer in Dirksland terecht.



Door Internetredactie Omroep Archipel