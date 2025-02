Nieuw voetenspreekuur voor diabetespatiënten

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis biedt sinds kort een nieuw voetenspreekuur aan voor patiënten met diabetische voetproblemen. Dit spreekuur is speciaal gericht op mensen die diabetes hebben en daardoor risico lopen op voetwonden. De zorg wordt hier verleend door een multidisciplinair team van specialisten. Dankzij deze samenwerking verlenen zij snel en effectief de juiste zorg aan patiënten.

Multidisciplinaire aanpak voor snellere behandeling

Patiënten die kampen met diabetische voetproblemen worden tijdens dit spreekuur beoordeeld door een team van zorgverleners, waaronder een chirurg, orthopeed, gipsverbandmeester, diabetesverpleegkundige, revalidatiearts, orthopedisch schoenmaker van Centrum Orthopedie Rotterdam en wondverpleegkundigen.

"Door samen te werken in een multidisciplinair team kunnen we vanuit verschillende expertises naar de patiënt kijken, waardoor we behandelingen sneller opstarten en direct de beste zorg bieden", vertelt Anniek van der Wielen-Proost, wondverpleegkundige bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Minder alert door minder gevoel

Diabetes kan leiden tot minder gevoel in de voeten, waardoor diabetespatiënten vaak minder waakzaam zijn voor mogelijke wonden. Anniek: "Soms wordt het pas opgemerkt wanneer er bloed op de sokken zit of als er veel eelt onder de voeten of tenen wordt gezien. De druk van dit eelt kan op termijn zelfs leiden tot wonden onder de huid."

Zo ziet een afspraak eruit

Een patiënt wordt via de huisarts doorverwezen en komt eerst langs op de poli voor een beoordeling door een wondverpleegkundige en een chirurg. Vandaaruit wordt beoordeeld of een patiënt gezien wordt op het voetenspreekuur. Tijdens dat spreekuur wordt de wond beoordeeld door het volledige team, waardoor er verder geen aparte afspraken gemaakt te hoeven worden. Er volgt meteen een plan van aanpak.

Daarnaast wordt nadruk gelegd op preventieve zorg. Patiënten krijgen het advies om hun voeten dagelijks te controleren op wonden of andere afwijkingen. Ook wordt aangeraden om regelmatig naar de pedicure of podotherapeut te gaan en de schoenen goed te controleren op bijvoorbeeld losse voorwerpen, zoals kruimels, die wonden kunnen veroorzaken.

Blij met dit nieuwe spreekuur

Wondverpleegkundige Anniek vertelt trots te zijn op de lancering van dit nieuwe spreekuur. We zijn blij om dit als ziekenhuis aan te bieden, omdat we op deze manier nog betere zorg regelen rondom diabetische voetproblemen."



