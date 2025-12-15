Nieuwe dagbestedingslocatie in Middelharnis

In januari 2026 moet aan Beneden Zandpad in Middelharnis de nieuwe dagbestedingslocatie Diekpaerels van Sjaloom Zorg openen. Op deze locatie is er ruimte voor maximaal 16 deelnemers per dag. Zij kunnen hier hun creativiteit kwijt, maar ook praktische ervaring opdoen in het winkeltje. Bezoekers kunnen er koffie drinken en er is zelfgebakken taart te koop. Ook zijn de zelfgemaakte producten verkrijgbaar, evenals streekproducten van lokale leveranciers van Goeree-Overflakkee.

Diekpaerels is de vierde werklocatie van Sjaloom Zorg onder de verzamelnaam Flakkee Werkt. Al volop in gebruik zijn kringloopwinkel Bie Joe in Ouddorp, Buiten én Binnen in Melissant en geitenboerderij De Mekkerstee in Ouddorp. De missie voor al deze locaties is dat ze cliënten een zinvolle dagbesteding willen geven waar ze vaardigheden kunnen behouden of verder ontwikkelen in een veilige omgeving.

Door Internetredactie Omroep Archipel