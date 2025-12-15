Vrienden van Carmen geven voor de elfde keer knuffels aan kinderafdeling ziekenhuis

Maandag 15 december 2025 heeft de kinderafdeling van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland opnieuw een donatie ontvangen van de Stichting Vrienden van Carmen. De stichting schonk voor de elfde keer knuffels voor jonge patiënten. Met de jaarlijkse actie wil de stichting kinderen in het ziekenhuis een moment van troost en afleiding bieden.

De knuffels werden overhandigd door Daaf en Marianne Kievit, de ouders van Carmen Kievit, samen met schoonzus Femke en haar 16 maanden oude zoon Mason. Ook andere betrokkenen van de stichting waren bij de overhandiging aanwezig.

De Stichting Vrienden van Carmen is opgericht door Daaf Kievit ter nagedachtenis aan zijn dochter Carmen, die in 2015 op 25-jarige leeftijd overleed aan een hersentumor. De stichting zet zich in om geld in te zamelen voor verschillende goede doelen, waaronder onderzoek naar hersentumoren. Een van de initiatieven is een wielerteam dat sinds 2014 acties organiseert om fondsen te werven.

