Oma's, scholieren en appeltaarten: samen bakken voor een goed doel

Van 8 tot 11 december 2025 vond de 11e editie van 'Heel Goeree-Overflakkee Bakt' plaats op Goeree-Overflakkee. Het concept is eenvoudig: deelnemers bakken thuis een appeltaart en leveren deze in of bezorgen deze zelf bij iemand die ze willen verrassen. Organisator De Vogel zet zich op deze manier samen met sponsoren Jumbo Ouddorp en Jumbo Middelharnis in voor ouderen en hulpbehoevenden op het eiland.

Oma met kleindochter

De Vogel kwam in 2014 op het idee voor ‘Heel Goeree-Overflakkee Bakt’. Zo ontstond het plan om samen met ondernemers iets te betekenen voor ouderen en hulpbehoevenden in de regio. “Het zou nog mooier zijn als de jeugd erbij betrokken werd. Daarom hebben we contact gezocht met de Beroepscampus en Prins Maurits om de taarten samen met ouderen te laten bakken. Sommige leerlingen namen zelfs hun oma mee,” vertelt vitaliteitsadviseur Daan Moerkerk. Oma Marijke, die samen met haar kleindochter Maartje beslag staat te roeren, geniet zichtbaar. “Ik vind het ontzettend leuk om te doen, zeker ook omdat ik dit met mijn kleindochter mag doen. En het doel van dit initiatief heeft twee kanten: het zorgt voor binding tussen jong en oud.”

Ingrediënten

Supermarktondernemer Dik de Man uit Middelharnis levert samen met zijn collega Coen Sperling uit Ouddorp de benodigde producten. Hij legt uit wat er in een klassieke appeltaart gaat. “We leveren de appeltaartmix, de eieren en de appels — zoveel mogelijk van lokale leveranciers. Het is mooi om dat onder de aandacht te brengen,” vertelt De Man. “We stellen de producten graag beschikbaar, want hoe waardevol is het wanneer mensen iets bakken voor ouderen?” De scholieren Sophie en Lauren, die samen met Nellie aan het werk zijn, vinden het vooral gezellig. “We hebben dit wel vaker gedaan, maar nog nooit samen met andere mensen,” zeggen ze lachend.

De taarten werden uiteindelijk door collega’s van De Vogel verspreid naar woonzorglocaties van CuraMare, Zuidwester en Sjaloom Zorg, zodat zoveel mogelijk ouderen en hulpbehoevenden konden genieten van deze lekkernij.

Door Internetredactie Omroep Archipel