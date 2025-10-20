Nieuwe initiatieven voor afvalvermindering en hergebruik

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft donderdag 16 oktober 2025 de kadernotitie grondstoffenbeleidsplan 2026-2030 goedgekeurd. Dit plan richt zich op het verduurzamen van het afvalbeheer in de gemeente, met als doelen een beter milieu, een gezondere leefomgeving en het verminderen van afval. Het college gaat nu verder werken aan de uitwerking van dit plan, dat begin 2026 opnieuw aan de raad wordt voorgelegd voor definitieve goedkeuring.

Met het nieuwe beleid wil de raad van Goeree-Overflakkee een circulair eiland maken, waar zoveel mogelijk afval wordt hergebruikt en er uiteindelijk geen afval meer overblijft. Het college heeft als doelstelling om de hoeveelheid restafval per inwoner verder te verminderen. Momenteel wordt er nog ongeveer 125 kg restafval per persoon per jaar geproduceerd, terwijl het doel ligt op 50 kg per persoon. Daarnaast wordt bijna een kwart van het restafval nog gevormd door GFT-afval, wat meer gescheiden moet worden ingezameld.

Hogere kosten

Op dit moment worden de kosten voor het ophalen en verwerken van afval voor 80% gedekt door de inwoners. Het college wil dit percentage verhogen naar 100%, wat betekent dat inwoners volledig voor de kosten van afvalverwerking gaan betalen. Dit zou een stijging van minimaal € 8,- per huishouden per jaar betekenen. Er werd wel voorgesteld om het variabele deel van de afvalheffing te verhogen, zodat mensen die beter scheiden, financieel beloond worden. Dit voorstel om het vaste tarief te verlagen werd echter niet ondersteund door de wethouder.

QR-Code

Een belangrijk punt van discussie over het afvalbeheer was de inzameling van de PMD-zakken (plastic, metaal en drankkartons), die vaak vervuild of verkeerd worden aangeboden. Het college stelt voor om een proef te starten met speciale herleidbare PMD-zakken, die via een QR-code gekoppeld worden aan de afvalpas van inwoners. Dit moet helpen om vervuiling tegen te gaan en het aanbieden van afval op verkeerde momenten te verminderen. De proef gaat in 2026 van start en moet uitwijzen of deze zakken effectief zijn.

Nascheiding

Er werd ook gesproken over de mogelijkheid om nascheiding in te voeren, waarbij afval pas na het ophalen wordt gescheiden. Hoewel veel raadsleden hier voorstander van zijn, bleek uit de discussie dat dit op dit moment niet haalbaar is vanwege technische en contractuele beperkingen. Het college blijft de ontwikkelingen op dit gebied volgen en zal het opnieuw voorleggen aan de raad als nascheiding in de toekomst betere resultaten oplevert.

De PvdA diende een motie in om het proces van circulariteit sneller te realiseren. Ze stelden voor om afspraken te maken met lokale ondernemers en sportverenigingen om afvalpreventie en het inzamelen van grondstoffen te stimuleren. De wethouder stond positief tegenover deze ideeën, maar wilde eerst verder onderzoeken hoe dit precies uitgevoerd kan worden. De PvdA besloot de motie aan te houden, omdat de wethouder had toegezegd de voorstellen verder te onderzoeken.

Met de goedkeuring van de Kadernotitie kan het college nu verder werken aan de gedetailleerde uitwerking van het grondstoffenbeleidsplan. Het definitieve plan zal begin volgend jaar opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In de tussentijd worden er al nieuwe maatregelen uitgerold, zoals het openen van de milieustraat in de avond, het plaatsen van een brengcontainer voor klein elektronisch afval en het verbeteren van de inzameling van onder andere luier- en kledingafval. De gemeente blijft zich ook inzetten voor lokale initiatieven en vrijwilligers, zoals Schoon Goeree-Overflakkee.

