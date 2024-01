Nieuwe kickboksring voor GYM GO in Stellendam

Gym GO, dat sinds een jaar gratis kickbokslessen aanbiedt aan de Stellendame jeugd in 't Haegse Huus, kan daarvoor nu gebruik maken van een boksring. De boksring is officieel geopend door Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn.

Sinds 11 januari vorig jaar is het voor de jeugd in Stellendam mogelijk om gratis kickbokslessen te volgen in 't Haegse Huus. Dit is een initiatief in het kader van het traject Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Al meer dan 40 kinderen en jongeren maakten hier gebruik van. Nu, een jaar later, is er een kickboksring aangeschaft. Zo kunnen de kickboksleerlingen zich nog beter ontwikkelen in de sport en zichzelf klaarstomen voor eventuele wedstrijden. Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn opende in december de kickboksring tijdens een feestelijke bijeenkomst. Hij benadrukte het fysieke en sociale belang van dit mooie initiatief. Hij bedankte ook de dorpsraad van Stellendam die een financiële bijdrage leverde en daardoor de aanschaf van de ring mogelijk maakte.

Vaste groep

Van de 40 jongeren is er inmiddels een vaste groep van 12 tot 15 leerlingen die blijven terugkomen naar de kickbokslessen. De snelle ontwikkeling van deze leerlingen vraagt om verdieping van lesstof. Een kickboksring helpt daarbij en zo ontstond de behoefte om zo'n ring aan te schaffen. In deze ring leer je makkelijker omgaan met aanvallen en leer je jezelf dus beter verdedigen. Je leert er beter incasseren en ervaring op te doen met wedstrijdelementen. Op sociaal gebied zie je dat jongeren zich door deze sport ook ontwikkelen in hun karakter; omgaan met weerstand leert jezelf meer weerstand te bieden op verschillende vlakken. Dat geeft zelfvertrouwen. Veel jongeren en kinderen hebben zich op dit gebied in het afgelopen jaar heel snel ontwikkeld.

Ontstaan en ontwikkeling

Shane Erwich, een man met veel ervaring als docent in de professionele kickbokswereld, nam anderhalf jaar geleden het initiatief om zijn ervaring en kennis te delen met de jeugd door middel van kickbokslessen. Via gemeente Goeree-Overflakkee vond hij zijn weg naar het jongerenwerk van stichting ZIJN. In samenwerking met Simon Aantjes (Jongerenwerker bij Stichting ZIJN), Huib Roozemond (manager ‘t Haegse Huus in Stellendam) en vrijwilliger Laurent Teunisse startten de lessen. Dit begon met een proefles in het najaar van 2022 waar direct 37 kinderen en jongeren aan deelnamen. Zo ontstond ‘Gym GO'. De subsidie voor dit initiatief werd goedgekeurd, de PR kwam op gang en de benodigde materialen werden aangeschaft. Dit alles om de jeugd in Stellendam in het kader van OKO een plek te bieden om onder professionele begeleiding te sporten en hun weerbaarheid te vergroten. Ook door de samenwerking met Jongerenwerk geeft het de jongeren de kans om hun verhaal te vertellen.

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft in 2021 besloten om tien jaar lang in te zetten op het creëren van een kansrijke omgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien zonder middelengebruik. Dit is gebaseerd op het succesvolle IJslandse Preventiemodel, dat is ontwikkeld om het alcohol-, drugs- en tabaksgebruik onder jongeren te verminderen en hun welzijn te verbeteren. In 2022 heeft het IJslands Preventiemodel een nieuwe naam gekregen: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Deze naam weerspiegelt de kern van het model: het creëren van een kansrijke omgeving voor jongeren, waarin ze gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien zonder middelengebruik. Met de implementatie van het OKO-model hoopt de gemeente een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van jongeren en de toekomst van de gemeenschap.

Lees meer op samenzien.com/ijslands-preventiemodel-2.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws