Nieuwe kinderzwerfboekStations geopend

Het gaat goed met de kinderzwerfboekStations op Goeree-Overflakkee. Er zijn weer drie nieuwe stations geopend. In sportcomplex De Staver in Sommelsdijk, sportcomplex de Gooye in Dirksland en bij De Hoezemoos in Den Bommel. De stations zijn door het Kinderkabinet uit Den Bommel o.l.v. Marlies Verda beschilderd.

Wat is eigenlijk een kinderzwerfboekStation?

Een kinderzwerfboekStation is een plank of een kastje met zwerfboeken. Een station staat op een openbare plek waar (veel) kinderen komen. Kinderen kunnen een zwerfboek uitkiezen om thuis te lezen. Deze zwerfboeken hoeven niet naar dit zelfde KinderzwerfboekStation te worden terug gebracht. Het is de bedoeling dat het boek verder gaat zwerven.

Je herkent een Station aan een oranje poster met daarop 'Kinderzwerfboekstation'. Kinderen en ouders kunnen hier hun gelezen kinderboeken naar toe brengen en er een zwerfboek van maken. Er liggen stickers die in en op de boeken geplakt moeten worden. Daarna is een boek een echt zwerfboek. Kinderen nemen het boek mee naar huis en als het uitgelezen is, geven ze het boek weer door. Ze mogen het achterlaten op school, of brengen het weer naar een ander KinderzwerfboekStation. Er zijn op dit moment al meer dan 1500 KinderzwerfboekStations in Nederland.

Er zijn nu in totaal 9 stations op Goeree-Overflakkee en de initiafiefnemers hopen op nog veel meer. Wilt u een kastje, mandje of plank runnen met kinderboeken? Het enige wat u hoeft te doen, is de boeken af en toe recht te zetten. Voor info kunt u terecht op de site van Kinderzwerfboek.nl of bij Caroline Kuiper, Ambassadeur van het kinderzwerfboek op Goeree-Overflakkee.

Op de facebookpagina van Kinderzwerfboek regio Goeree-Overflakkee kunt u alle stations op het eiland vinden en contact opnemen met Caroline. Tijdens de molendag op 8 juli 2017 en tijdens de kinderomloop op 19 augustus 2017 zal het kinderzwerfboek aanwezig zijn om boeken uit te delen aan de kinderen zodat deze boeken na het lezen gaan zwerven.