Nieuwe sportlessen voor volwassenen

We weten het allemaal, sporten is gezond. In de praktijk kan het soms best een uitdaging zijn om dit ook daadwerkelijk te doen. Je begint ergens aan, maar al snel komt de sleur erin. Of je weet niet precies welke sport je wilt doen. Daar heeft Play2Sport iets op gevonden. Play2Sport organiseert gevarieerde sportlessen voor volwassenen.

De sportlessen van Play2Sport zijn gevarieerd omdat iedere les een ander thema heeft. Iedere les heeft dus een nieuwe uitdaging. Plezier en lekker in beweging zijn staat voorop. Het sportniveau of ervaring met het thema is niet belangrijk. Iedereen vanaf 18 jaar kan mee doen. Thema’s zijn allerlei verschillende sporten. Denk een beetje aan de middelbare school gymles van vroeger. Alleen nu maakt prestatie niet uit. Voorbeelden zijn: trefbal, trampoline springen, apenkooi, ringzwaaien, crossfit & conditie, basketbal, wandklimmen, handboogschieten, etc.

Het voordeel van deze lessen is dat ze vrijblijvend zijn. Je hoeft geen abonnement af te sluiten. Per keer kun je bepalen of je mee wilt doen. Als je beslist om een bepaalde les mee te doen, betaal je via de website voor die les. De kosten per les bedragen € 5,- De lessen vinden plaats in hal 3 van De Staver in Sommelsdijk. Door de vrijblijvendheid zijn deze sportlessen is het ook ideaal om ze te combineren naast een andere sport.

De eerste les staat gepland op 9 september 2020 van 20:15 – 21:15 met het thema trefbal. Kijk op play2sport.nl voor meer informatie of stuur een email naar info@play2sport.nl.