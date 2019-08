Nieuwe stichting voor Havenconcert Goedereede

Tien jaar lang is door de Stichting Promotie Kop van Goeree elke eerste zaterdag van september een geweldig Havenconcert georganiseerd. Vanaf een speciaal drijvend ponton in de Goereese haven, tegen het decor van de sfeervolle panden, bracht Koninklijke Fanfare Apollo, aangevuld met diverse solisten, een gevarieerd muziekprogramma ten gehore. Dit voorjaar hing echter de voortgang van het Havenconcert Goedereede opeens aan een zijden draadje.

Veranderde subsidie- en geldstromen zorgden ervoor, dat er in de toekomst geen geld beschikbaar meer zou zijn voor het Havenconcert Goedereede.

Piet Westhoeve, Anne Bezuijen en Pauline Hof, die als vrijwilliger alle drie al jaren bij de organisatie van het Havenconcert betrokken waren en ook alle drie rond de Goereese haven wonen, bekeken de mogelijkheden in de nieuw ontstane situatie. Het zou toch zonde zijn als zo’n leuk evenement, dat van het gehele eiland zoveel bezoekers trekt, zou moeten verdwijnen? ‘Buurman’ Rien Slagter deelde die mening en sloot zich al snel bij het comité aan.

Er volgden gesprekken met diverse partijen. Voor de voortgang van het Havenconcert moest allereerst een zelfstandige stichting worden opgericht. "Dat is dus als een speer geregeld. Onlangs is bij notaris Rien Jan Benschop de oprichtingsakte getekend. De Stichting Havenconcert Goedereede, met een vierkoppig bestuur, is nu een feit", aldus Rien Slagter, kersverse voorzitter van de stichting. "Het Havenconcert is een uniek concept, waar je eigenlijk niet aan moet sleutelen. Tenslotte heeft het al jaren zijn succes bewezen. Tegelijkertijd is de oprichting van de stichting ook een frisse start en dus moment om over de toekomst na te denken en zaken kritisch te bekijken. Wat houden we zo en wat gaan we anders doen? We hebben leuke plannen voor de toekomst. Onze artistiek directeur, Piet Westhoeve, heeft een mooi verlanglijstje met artiesten, die hij graag op het ponton zou zien optreden. Ook naar het organiseren van een jeugdconcert wordt gekeken. Vorig jaar is er eenmalig een Havenconcert junior geweest, vanwege het tienjarig jubileum. Dat smaakte gewoon naar meer. Maar goed, zo ver zijn we voor dit jaar nog niet, maar er wordt aan gewerkt."

De nieuwe website van de Stichting Havenconcert Goedereede www.havenconcert.nl heeft de mogelijkheid de stichting financieel te ondersteunen. Rien vervolgt: "Om dit schitterende evenement te kunnen organiseren is de stichting volledig afhankelijk van donaties, giften en subsidies. Wie het concert een warm hart toedraagt, nodigen wij daarom uit vriend te worden van het Havenconcert en de stichting met een jaarlijkse bijdrage te ondersteunen. Klein of groot, we zijn blij met elke donatie. Het Havenconcert wordt altijd door veel publiek bezocht, met zijn allen zorgen we er dan voor dat we dat in de toekomst kunnen blijven doen."

Het eerstvolgende Havenconcert Goedereede staat gepland op zaterdag 7 september 2019 om 19:30 uur. Het concert is voor publiek kosteloos te bezoeken. Er wordt door de organisatie een beperkt aantal klapstoelen neergezet. Wie zeker wil zijn van een zitplaats wordt aangeraden zelf een klap- of tuinstoel mee te nemen.

Foto: Het bestuur van de Stichting Havenconcert Goedereede v.l.n.r. Piet Westhoeve (artistiek directeur), Pauline Hof (secretaris), Anne Bezuijen (penningmeester) en Rien Slagter (voorzitter).