Nieuwe stichting wil Joods erfgoed op Goeree-Overflakkee levend houden





In Middelharnis is op 30 april 2026 een nieuwe stichting opgericht die zich inzet voor het behoud van Joods erfgoed op Goeree-Overflakkee. De organisatie wil herinneringen aan de voormalige Joodse gemeenschap op het eiland levend houden en aandacht vragen voor de gevolgen van de Holocaust en hedendaags antisemitisme.

De stichting, die de naam Stichting Joods Erfgoed Goeree-Overflakkee (JEGO) draagt, richt zich op een regio waar nog weinig tastbare sporen van het Joodse verleden te vinden zijn. Waar vroeger een bloeiende gemeenschap leefde en werkte, zijn nu vooral begraafplaatsen en enkele herinneringstekens, zoals Stolpersteine, overgebleven.

Volgens bestuurslid Betsy Biemond ontstond het initiatief geleidelijk in het afgelopen jaar. Aanleiding was onder meer een tentoonstelling over de verdwenen Joodse gemeenschap in het streekmuseum, die op veel belangstelling kon rekenen. Bezoekers vroegen de organisatoren om actief te blijven met dit onderwerp.

Binnen het bestuur leven verschillende motivaties om zich in te zetten voor de stichting. Een gedeelde zorg is de toename van antisemitisme in Europa en Nederland. De oprichters willen met hun activiteiten bijdragen aan bewustwording en het levend houden van de geschiedenis.

De stichting werkt samen met andere organisaties die zich bezighouden met Joods erfgoed, onder meer in de regio’s Zierikzee en Voorne-Putten. Ook is er contact met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, dat betrokken is bij het beheer van Joodse begraafplaatsen, en met onderzoekers.

Naast educatieve activiteiten wil de stichting ook culturele bijeenkomsten organiseren. Zo staan er plannen op de agenda om samen Joodse gerechten te bereiden. Daarbij wordt zowel gebruikgemaakt van kennis binnen de eigen kring als van input van leden van een Joodse gemeente in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook aandacht besteed aan de achtergrond van de gerechten.

De stichting nodigt inwoners en organisaties uit om ideeën aan te dragen en kan op verzoek lezingen en workshops verzorgen.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel