Nieuwe webshop voor Kindpakket

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft vanaf dit jaar een nieuwe webshop voor het Kindpakket. Gebruikers kunnen via de nieuwe webshop een aanbieding reserveren of betalen met een QR-code bij de kassa.

Met het Kindpakket kunnen kinderen, die opgroeien in een gezin met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum, gewoon meedoen met andere kinderen. Zo kunnen ze sporten of muziek maken bij een vereniging. Ook helpt het Kindpakket bij schoolkosten, bijvoorbeeld voor een excursie, een fiets of een laptop. Het afgelopen jaar maakten rond de 600 kinderen van 0 tot 18 jaar gebruik van het Kindpakket.

De nieuwe webshop was noodzakelijk omdat de leverancier stopt met de oude webshop. De gemeente vond een oplossing bij platform Forus. Daar is de website nu naartoe verhuisd. De inhoud van het Kindpakket verandert niet. Ook de werkwijze blijft grotendeels hetzelfde.

Per kind is er jaarlijks € 250,- beschikbaar voor sport en cultuur, bijvoorbeeld om lid te worden van een vereniging. Ook het behalen van het A-zwemdiploma hoort bij het Kindpakket. Daarnaast krijgen gezinnen € 400,- per kind per jaar voor kleding. Scholieren op de middelbare school kunnen eens per vier jaar een computer, iPad of laptop krijgen, voor maximaal € 500,-.

Voor het Kindpakket werkt de gemeente samen met scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties, maar ook met lokale ondernemers zoals kledingwinkels. Dat zijn de aanbieders. Zij ‘vullen' de webshop met bijvoorbeeld een lidmaatschap van de vereniging of een voucher voor een fiets.

Een aanvraag indienen voor het Kindpakket kan via de gemeente: www.goeree-overflakkee.nl/kindpakket.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws