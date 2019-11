Nieuwe woningen op locatie voormalig gemeentehuis in Goedereede

Op maandag 4 november 2019 ondertekenden Tomas van den Berg (projectontwikkelaar De Langen & Van den Berg Vastgoed B.V.) en Peter Feller (wethouder gemeente Goeree-Overflakkee) een overeenkomst voor de verkoop en ontwikkeling van 23 woningen die op de plek van het oude gemeentehuis in Goedereede worden gebouwd. Aan de rand van Goedereede komen acht appartementen voor starters en doorstromers, vier eengezinswoningen en elf levensloopbestendige woningen met een slaap- en badkamer op de begane grond. Alle woningen en appartementen zijn bestemd voor verkoop. In 2017 schreef gemeente Goeree-Overflakkee een prijsvraag uit voor de herbestemming van het voormalige gemeentehuis van Goedereede. De gemeente, de stadsraad en inwoners stelden vooraf criteria op, waar het plan aan zou moeten voldoen. Van de zeven ingediende voorstellen scoorde het plan van projectontwikkelaar De Langen & Van den Berg het beste op basis van de gestelde criteria. Het plan kenmerkt zich door de kleinschalige opzet in aansluiting met de omgeving. Groene karakter blijft

In de overeenkomst staan afspraken over de verkoop van de grond aan De Langen & Van den Berg Vastgoed B.V. en de voorwaarden voor de inrichting van het openbaar gebied. In het plangebied komt een groen plantsoen met ruimte om te spelen en te ontmoeten. De bestaande grote kastanjes worden ingepast en ook de grote zwerfkeien, die voorheen voor het gemeentehuis lagen, worden teruggeplaatst en het groene karakter van het gebied blijft behouden. Tweeten

