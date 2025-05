NL-Alert voor gaslucht die tot Antwerpen te ruiken is

Bij een bedrijf in de Botlek is een lekkage geweest van een stof die wordt toegevoegd aan aardgas om het ruikbaar te maken. De stof is ongevaarlijk, maar geeft wel een enorm penetrante geur.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft een NL-Alert verstuur in de regio Spijkenisse. Ook andere delen van Voorne-Putten, de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee hebben het Alert gekregen. De stof is ontsnapt bij een bedrijf aan de Oude Maasweg in het Botlekgebied.

Aardgas is van nature reukloos. Om ervoor te zorgen dat het gas te ruiken is, wordt er een geurstof aan toegevoegd met als doel om de consument te alarmeren bij ongewilde uitstroom van gas. Deze pure stof is nu ontsnapt. Omdat de stof zeer geconcentreerd is, is de geur erg penetrant.

Geen gaslekkage

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de geur tot in Antwerpen te ruiken. Door de windrichting ruikt het in Spijkenisse en ten zuiden daarvan sterk naar gas. Hij benadrukt dat het lijkt alsof er een gaslekkage is, maar "dit is zeker niet het geval," aldus de veiligheidsregio.

NL-Alert

Het verstuurde NL-Alert heeft de volgende boodschap: bent u woonachtig in het gebied Spijkenisse of ten zuiden daarvan en ruikt u een gaslucht buiten en in uw woning? Bel dan niet naar 112. Ruikt u alleen een gaslucht in de woning, dan is er mogelijk wel sprake van een gaslekkage. Bel dan 112.

