Noodpakketten voor de Voedselbank Goeree-Overflakkee

Wethouder Berend Jan Bruggeman heeft maandag 27 oktober 2025 het eerste noodpakket overhandigd aan de Voedselbank Goeree-Overflakkee. In totaal 165 pakketten worden de komende weken gratis uitgedeeld via de Voedselbank, Caty’s Pakhuis in Stellendam en aan een aantal inwoners in een schuldhulpverleningstraject.

In het pakket zitten een noodradio en lang houdbare producten. De gemeente heeft in samenwerking met 4 supermarkten de pakketten op de markt gebracht. Dat zijn de PLUS-supermarkten in Ooltgensplaat, Middelharnis en Stellendam en de Jumbo in Ouddorp. Het pakket is niet volledig, het is bedoeld om inwoners op weg te helpen om hun eigen noodpakket compleet te maken. Zo kunnen zij in geval van nood 72 uur voor zichzelf zorgen.

“Een noodpakket is voor iedereen belangrijk. Maar als elke euro telt, is het lastig om geld opzij te zetten voor iets wat je hopelijk nooit nodig hebt,” legt wethouder Berend Jan Bruggeman (sociaal domein) uit. “Daarom helpen we juist deze groep inwoners op weg. Tegelijk willen we iedereen stimuleren om zelf een noodpakket in huis te halen. Zo zorgen we samen dat we voorbereid zijn als er iets gebeurt.”

De pakketten zijn in de supermarkten te koop voor € 29,99 en zijn met zorg ingepakt bij ontwikkelbedrijf GOwerkt in Middelharnis.

Voorbereid

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners voorbereid zijn op noodsituaties. Weten we wat we moeten doen bij langdurige stroomuitval? Hoe redden we ons bij extreme wateroverlast? Kunnen we dan 72 uur voor onszelf zorgen? En weten we waar we betrouwbare informatie kunnen krijgen? Een noodpakket helpt in dat soort situaties. Veel mensen hebben nog geen noodpakket in huis, ook op Goeree-Overflakkee niet.

In het noodpakket is ook informatie te vinden over wat te doen bij een groot incident, ramp of crisis. Bij een groot incident ontvangen mensen in de omgeving een NL-Alert op hun mobiele telefoon met informatie over wat er aan de hand is, wat men zelf kan doen en waar meer informatie is te vinden. Dit bericht krijgen mensen ook als die toevallig in het gebied zijn.

Gaat de sirene buiten het maandelijkse testmoment (eerste maandag van de maand om 12:00 uur)? Ga dan direct naar binnen, sluit ramen en deuren en volg het nieuws via betrouwbare kanalen zoals www.rijnmondveilig.nl, streekomroep Omroep Archipel, de RijnmondVeilig-app, de website van de gemeente of calamiteitenzender RTV Rijnmond (radio 93.4 FM).

