Officiële opening nieuw 'clubhuis' van Sjaloom Zorg

Op donderdag 6 maart 2025 heeft Sjaloom Zorg feestelijk het nieuwe 'clubhuis' aan de Watertoren 8 in Dirksland geopend. Om 15:00 uur verrichtten medewerkster Ditty Grootenboer – al bijna 45 jaar een trouwe kracht binnen de organisatie – en Anthonij Flikweert, deelnemer van Buiten én Binnen, de openingshandeling door het planten van een olijfboom.

Sjaloom Zorg neemt met de opening van het nieuwe pand afscheid van het huurpand aan Watertoren 20. De zorginstelling is de afgelopen jaren flink gegroeid, waardoor het oude pand te klein werd voor vergaderingen, trainingen en andere activiteiten. Regelmatig moest worden uitgeweken naar externe locaties, wat niet altijd praktisch was.

Een duurzame investering

Het nieuwe pand aan Watertoren 8 is door Sjaloom Zorg aangekocht, een bewuste keuze die niet alleen ruimte biedt voor verdere groei, maar ook financieel verstandig is. Uit berekeningen blijkt dat het kopen van het pand op de lange termijn aanzienlijk voordeliger is dan blijven huren. Daarnaast is het pand duurzaam verbouwd, wat past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie.

Zichtbaarheid

Het nieuwe 'clubhuis' ligt centraal en is voorzien van voldoende parkeerplekken, wat het voor medewerkers, deelnemers, vrijwilligers en bezoekers extra toegankelijk maakt. De locatie aan de weg draagt bovendien bij aan de zichtbaarheid van Sjaloom Zorg in de regio. Met de opening van het nieuwe pand hoopt Sjaloom Zorg een plek te hebben gecreëerd die ondersteunend is aan alle andere locaties van de organisatie. Het 'clubhuis' moet een ontmoetingsplek worden waar medewerkers, deelnemers, vrijwilligers en partners zich thuis voelen en waar ruimte is voor groei, ontwikkeling en verbinding.

De olijfboom, geplant door Ditty Grootenboer en Anthonij Flikweert, staat symbool voor de hoopvolle toekomst die Sjaloom Zorg tegemoet gaat. Het nieuwe pand is niet alleen een praktische oplossing, maar ook een plek waar de missie en visie van de organisatie tot leven komen. Sjaloom Zorg kijkt met trots en vertrouwen naar de toekomst en heet iedereen van harte welkom in het nieuwe 'clubhuis' aan Watertoren 8.



Door Internetredactie Omroep Archipel