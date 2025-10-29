Officiële start bouw woonproject Menheerse Erf in Middelharnis

Met het symbolisch slaan van de eerste paal door wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee is maandag 27 oktober 2025 officieel de bouw gestart van de natuurinclusieve nieuwbouwwijk Menheerse Erf in Middelharnis. Het woonproject markeert de eerste belangrijke stap in de realisatie van een nieuwe, toekomstbestendige woonwijk waar wonen, welzijn en zorg hand in hand gaan. De nieuwbouwontwikkeling is een antwoord op het woningtekort en de vraag naar (levensloopbestendige) woningen voor starters en doorstromers op het eiland.

Wethouder Markwat: ‘’Een van onze belangrijkste doelen is om tot en met 2030 minimaal 2.500 woningen te realiseren die aansluiten op de woonwensen van onze inwoners. Met Menheerse Erf zetten we daarin een mooie stap: een duurzame, groene wijk waar starters en doorstromers in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen wonen. We bouwen niet alleen woningen, maar werken aan een leefomgeving waar het goed en prettig wonen is voor iedereen, in elke levensfase en in elke kern.’’ De symbolische handeling vond plaats op de bouwlocatie van Menheerse Erf tussen de Doetinchemsestraat, Rottenburgseweg en Zuidelijke Randweg in Middelharnis. Bij de feestelijke handeling waren naast de wethouder, vertegenwoordigers van ontwikkelaar HD Groep uit Rotterdam, Bouwonderneming Stout en de verkopende partij Van Rossum Makelaardij aanwezig. Wethouder Daan Markwat verrichtte de officiële start, samen met Robin Dijkgraaf (directeur HD Groep) en Ronald Kort (directeur Bouwonderneming Stout). Daarmee is de feitelijke realisatie van Menheerse Erf in gang gezet.

150 appartementen en 35 rijwoningen

Menheerse Erf wordt ontwikkeld als een levendige autoluwe woonbuurt waar mensen van verschillende leeftijden prettig samen kunnen wonen en elkaar kunnen ontmoeten. Centraal tussen de woningen worden vier gemeenschappelijke groene tuinen gerealiseerd, waar spelen en ontmoeten centraal staan. Het plan omvat de gefaseerde bouw van circa 150 appartementen en 35 rijwoningen. De eerste fase van Menheerse Erf, die wordt gerealiseerd door Bouwonderneming Stout, omvat 27 appartementen (De Madelief) en 6 rijwoningen (De Klaproos), waarvan alle woningen zijn verkocht. De verkoop van het 2e appartementengebouw (De Tulp), met in totaal 30 woningen is in volle gang. Het nieuwe woningaanbod dat bestaat uit 8 rijwoningen De Boomstam en 26 appartementen De Salie wordt op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november a.s. gepresenteerd tijdens de jaarlijkse Woon- & Lifestylebeurs bij Bouwcenter Esselink aan de Industrieweg 35 in Middelharnis.

Kwaliteit, gelukkig wonen en verbinding

“Menheerse Erf wordt een woonomgeving waar verbinding en welzijn centraal staan,” zegt Robin Dijkgraaf namens HD Groep. “We creëren een plek waar bewoners zich thuis voelen, met aandacht voor groen, sociale samenhang en toekomstbestendigheid. De wijk is ontworpen met autovrije groene zones, waar bewegen en ontmoeting wordt gestimuleerd’’. Voor Stout sluit het project naadloos aan bij de eigen missie: Mensen vóór gebouwen. “Wij bouwen niet alleen huizen, maar plekken waar mensen gelukkig kunnen wonen,” vertelt Ronald Kort. “In Menheerse Erf komt dat mooi samen: kwalitatieve woningen in een groene, sociale en toegankelijke omgeving.”

Menheerse Erf

Menheerse Erf wordt een nieuwe, levensloopbestendige wijk voor iedereen. Duurzaamheid staat voorop. Naast het sociale aspect en de focus op ontmoeting tussen bewoners, zijn er bewuste materiaalkeuzes gemaakt die de impact op het milieu beperken. De monumentale droogschuur langs de Doetinchemsestraat is een beeldbepalend element in de wijk en referentie voor de ontwerpen van de appartementengebouwen. Menheerse Erf bestaat uit circa 185 duurzame appartementen en rijwoningen met privé tuinen en balkons, die worden gebouwd rondom gemeenschappelijke groene tuinen. Aan een van de gemeenschappelijke tuinen worden door woningcorporatie Oost West Wonen in een latere fase sociale huurappartementen gerealiseerd.

Meer informatie: www.menheerse-erf.nl

Door Internetredactie Omroep Archipel