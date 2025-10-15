Olijke Ozzies winnen Legpuzzelkampioenschap

Tijdens het Legpuzzelkampioenschap Goeree-Overflakkee, dat op vrijdagavond 3 oktober 2025 plaatsvond in de aula van de RGO in Middelharnis, heeft het team Olijke Ozzies de eerste plaats behaald. Het jaarlijkse evenement werd bijgewoond door zeventien teams die streden om de snelste voltooiing van een legpuzzel.

Het winnende team legde de puzzel in 1 uur, 24 minuten en 4 seconden. “Na twee keer net naast de hoofdprijs te hebben gegrepen, is het nu eindelijk gelukt,” aldus een van de teamleden. “We bleven rustig, werkten goed samen en vooral: we hadden plezier.” De tweede plaats ging naar het team ‘De Puzzelprins’, dat vorig jaar als winnaar uit de bus kwam. Zij voltooiden de puzzel dit jaar in 1 uur, 33 minuten en 40 seconden. ‘Mag ik de doos?’ eindigde als derde met een tijd van 1 uur, 35 minuten en 57 seconden.

Verbinding

Het evenement richtte zich niet alleen op competitie, maar ook op gezamenlijke deelname. “We zijn trots op hoe fanatiek én gezellig het eraan toeging,” aldus de organisatie. “Het is mooi om te zien dat puzzelen mensen verbindt. Jong en oud, fanatiek of gewoon voor de lol.”

De organisatie heeft aangegeven tevreden te zijn met het verloop van de avond en is gestart met de voorbereidingen voor een volgende editie. “Volgend jaar gaan we er weer een gezellige en spannende avond van maken,” aldus de organisatie. “Nieuwe puzzels, nieuwe teams en wie weet, misschien een nieuwe uitdaging voor de Olijke Ozzies om hun titel te verdedigen.”

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel