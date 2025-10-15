Omroep Archipel brengt mini-serie over Jeugdbrandweer Den Bommel

Omroep Archipel volgde in juli 2025 de jeugdbrandweer van Den Bommel tijdens een bijzondere 24-uursdienst. Het resultaat is een tweedelige mini-serie die binnenkort te zien zal zijn op televisie en online.

Deel één wordt uitgezonden op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 oktober 2025, steeds vanaf 18:30 uur en daarna ieder uur herhaald tot middernacht. Het weekend daarop, op 24, 25 en 26 oktober, volgt deel twee.

Realistisch

De 24-uursdienst vond plaats op vrijdag 25 juli 2025. Tijdens dit intensieve programma werden de jonge brandweerlieden uitgedaagd met uiteenlopende scenario’s, variërend van kleine incidenten tot een grootschalige brand.

Een van de hoogtepunten was de inzet bij een gebouwbrand aan de Tramweg in Oude-Tonge. Ter plaatse bleek sprake van een felle brand in een loods en vermiste personen.

Achter de schermen

De mini-serie laat niet alleen de spanning en actie zien, maar ook de kameraadschap, het leerproces en de professionaliteit van de jeugdbrandweer. Van het moment dat de pieper klinkt tot de ontlading na afloop: de kijker beleeft de 24-uursdienst van dichtbij mee.

Door Internetredactie Omroep Archipel