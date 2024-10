Omroep Archipel zoekt Allround Social Journalist

Omroep Archipel, de streekomroep van Goeree-Overflakkee, is per direct op zoek naar een enthousiaste allround journalist met een specialisme in sociale media. In deze uitdagende functie werk je samen met andere betaalde krachten en vrijwilligers om de nieuwsvoorziening in de regio verder uit te breiden.

Als Allround Social Journalist ben je verantwoordelijk voor het vergaren, creëren en publiceren van nieuwsverhalen die de lokale gemeenschap aanspreken. Je werkt onder leiding van een nieuwscoördinator en zorgt ervoor dat het nieuws snel en duidelijk wordt verspreid via verschillende mediaplatformen, waaronder sociale media.

Naast nieuwsvergaring en het voeren van interviews, verwachten wij ook dat je bedreven bent in videobewerking en multimediale verslaggeving. Ethische journalistiek en samenwerking met het team staan bij ons hoog in het vaandel.

Wil je meer weten over deze vacature en wat Omroep Archipel te bieden heeft? Kijk dan op deze pagina voor de volledige functieomschrijving en informatie over hoe je kunt solliciteren.

Solliciteren kan tot 23 oktober 2024.



Door Internetredactie Omroep Archipel