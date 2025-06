Huib (60) voor het eerst op eigen benen dankzij MEE Plus

Huib Grinwis (60) woont sinds april 2025 voor het eerst zelfstandig in woonvoorziening De Vyver in Ouddorp. Cliëntondersteuner Danja Driessen van Stichting MEE Plus heeft Huib en zijn familie geholpen bij het regelen van de woning.

Door Linda van der Klooster

In 2024 kregen bijna 1,3 miljoen mensen in Nederland zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Tussen alle zorgaanbieders en regeltjes is het moeilijk de weg te vinden. De cliëntondersteuners van Stichting MEE Plus helpen mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, niet-aangeboren hersenletsel, chronische ziekten en ggz-cliënten. Ze gaan op huisbezoek, bekijken de hulpvraag en denken mee, onafhankelijk van overheid en zorginstellingen.

“Maar de cliënt heeft natuurlijk altijd de eindbeslissing,” vertelt cliëntondersteuner Danja Driessen. “Wij beslissen niet, want de cliënt heeft zelf altijd de regie, zolang dat lukt.” Ook is er veel overleg met mantelzorgers.

“Huib wilde al wat langer zelfstandig, begeleid gaan wonen,” legt zijn schoonzus Marian Grinwis uit. “In januari is zijn moeder gevallen. Ze had haar heup gebroken en is in een revalidatietraject terechtgekomen. We wisten op dat moment ook niet of ze überhaupt weer thuis zou komen. We zijn toen gaan zoeken wat we moesten doen om een woonplek voor hem te vinden. Zo kwamen we in contact met Danja. Zij heeft ons ongelooflijk goed geholpen met alles wat we moesten regelen. Want zij weet de weg en wij niet.”

Neuzen

Huib is erg tevreden met zijn eigen appartement, met eigen badkamer en keuken en zelfs een wasmachine. “Ja, het is eigenlijk helemaal compleet. Ik weet ook alles te vinden hier. Het is allemaal vlakbij. De Jumbo, het winkelcentrum. Er is ook nog een doe-het-zelfzaak. Daar ga ik ook graag even neuzen.”

Het is wennen dat Huib niet meer thuis woont, vindt zijn zus Mattie van der Bok. “Wij wonen in dezelfde straat en ik ga elke dag naar onze moeder. Daar zag ik Huib dagelijks en dat is nu wel over. Dus het is gewoon anders. Dit is alleen voor Huib het beste. En op de lange termijn, denk ik, ook voor mijn moeder. Want de jaartjes gaan op een gegeven moment toch tellen.”

Danja Driessen houdt zich bij MEE Plus voornamelijk bezig met volwassen cliënten. Er is echter ondersteuning voor alle leeftijden mogelijk, ook voor kinderen. “Mijn collega’s hebben dan meer de 18-min-cliënten. En wat ook een heel belangrijke fase in het leven is: de overgang van 18-min naar 18-plus. Dan ga je namelijk over van de Jeugdwet naar de Wmo, Wlz en de zorgverzekering. Dat kan een ingewikkelde overstap zijn. Dat is voor ons ook een belangrijk punt om mensen daarin te ondersteunen.”

Huibs moeder is al een paar keer in het nieuwe huis van haar zoon gaan kijken, zegt hij. “Zij vindt het ook wel mooi.”

