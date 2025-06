Gemeente Goeree-Overflakkee doet dit jaar weer mee aan het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Tijdens het NK Tegelwippen streven zeker 280 gemeenten in Nederland en Vlaanderen massaal naar het zoveel mogelijk tegels vervangen door gras, bloemen, struiken en bomen.

Door Linda van der Klooster

Tot en met 31 oktober 2025 probeert de gemeente zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Ook inwoners worden gevraagd mee te doen. Henk van Putten, wethouder Buitenruimte zegt over de actie: "Een groene leefomgeving heeft veel voordelen en maakt wonen prettiger. We willen inwoners inspireren om zelf aan de slag te gaan en laten zien hoe een groene tuin bijdraagt. Met subsidies en de gratis Tegeltaxi helpen we graag een handje.”

Op dit moment staat de teller op bijna 4000 gewipte tegels en hopelijk komen daar de komende tijd nog veel bij.

Tien airco’s

Door tegels weg te halen uit straten en tuinen en die te vervangen door groen, worden straten niet alleen mooier om naar te kijken. Het is ook wetenschappelijk aangetoond dat het kijken naar groen stress verlaagt. Tijdens hete zomers is het in straten met groen bovendien minder heet dan in straten met tegels. Dat kan zo een paar graden schelen. Eén boom koelt net zo goed als tien airco’s, blijkt uit onderzoek. Zo is tegels wippen beter voor de gezondheid en welzijn van de mensen.

Zelfs een mini-moestuin kan in plaats van stoeptegels komen in tuin of voortuin. Wortels, sla, courgette, radijs, aardbeien en kruiden als peterselie en munt laten zich makkelijk opkweken, zelfs op een klein stukje grond. Kies een zonnige plek, vul de minimoestuin op met een beetje potgrond en zorg voor voldoende water.

Zaden

Met minder tegels in de tuin, kan het water ook beter worden opgevangen bij hevige regen. De straat komt niet zo snel blank te staan, omdat een groene bodem het water beter opneemt dan steen of asfalt. Ook is tegelwippen goed voor de biodiversiteit, omdat je op die manier meer leefruimte creëert voor planten en dieren. Zo vormen planten een voedselbron voor bijen, vlinders en andere insecten en trekken bessen en zaden vogels aan. Het groen zorgt ook voor beschutting en nestplaatsen voor vogels en kleine zoogdieren als egels.

Door tegelwippen wordt Nederland dus beter bestand tegen extreem weer. Daarom doet Goeree-Overflakkee elk jaar fanatiek mee. De gemeente heeft vorig jaar zelfs de top tien van Nederland gehaald. In 2024 werden per 1.000 inwoners van Goeree-Overflakkee 718 tegels gewipt. In totaal werden 35.937 tegels ingewisseld voor groen

Gratis Tegeltaxi

De gemeente roept inwoners op om hun gewipte tegels aan te melden, zodat ze meetellen voor het Nederlands Kampioenschap. Dat kan via www.nl-tegelwippen.nl/meedoen. Om het inwoners wat makkelijker te maken haalt de tegeltaxi GO gratis de gewipte tegels op. Eens per twee weken worden ze op afspraak opgehaald. Voor informatie, voorwaarden en aanmelden kunnen inwoners terecht op www.klimaatkrachtiggo.nl onder ‘zelf aan de slag/tegelwippen’. na aanmelden via het mailadres buitenruimte@goeree-overflakkee.nl.

Om inwoners, scholen en stichtingen te helpen om tegels om te ruilen voor groen in tuinen, op pleinen en op andere stukken eigen grond, stelt de gemeente subsidie beschikbaar. Ook het Waterschap Hollandse Delta heeft subsidies beschikbaar voor initiatieven om de omgeving klimaatbestendiger te maken.

