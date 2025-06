Vrijwillige brandweer op Goeree-Overflakkee: “Meer dan een pieper en een pak”

De vrijwillige brandweer vormt een onmisbare schakel in de veiligheid van regio Rotterdam-Rijnmond en Goeree-Overflakkee. In een openhartig gesprek met Hans Vroegindeweij, clustercommandant, en Koen Wesselman, assistent van de vrijwillige posten en officier van dienst, geven zij een inkijkje in het leven van deze toegewijde vrijwilligers. Van werving en selectie tot de uitdagingen van het vak – hun verhaal laat zien dat brandweervrijwilligers veel meer zijn dan “een pieper en een pak”.

Door Tim Hoek

Hans Vroegindeweij groeide op in Middelharnis en wist al jong dat hij iets wilde betekenen voor de gemeenschap. “Op school kwam uit een beroepentest naar voren: hovenier of brandweerman. Uiteindelijk trok de brandweer mij het meest aan. Elke dag is anders, geen incident is hetzelfde,” vertelt hij. Koen Wesselman begon zijn brandweeravontuur in 2008, geïnspireerd door de berichtgeving over personeelstekorten. “Ik heb geen moment spijt gehad.”

Vrijwilliger

Op Goeree-Overflakkee worden twaalf brandweerposten vrijwel volledig door vrijwilligers bemand. Overdag is er slechts één beroepspost actief tussen Den Bommel en Ooltgensplaat. “Vroeger werkten de mensen vaak in het dorp én waren ze vrijwilliger,” aldus Hans. “Tegenwoordig is dat anders, daarom is er ook een tijdelijke beroepspost opgezet.” Koen voegt toe: “Maar de kracht ligt bij de vrijwillige blusgroepen. Het zijn hechte families die elkaar door dik en dun steunen.”

Strenge selectie voor veiligheid en effectiviteit

Vrijwilligers starten hun traject via de website werkenbijvr.nl. Na een eerste kennismakingsgesprek lopen kandidaten twaalf weken mee op de kazerne om te ervaren wat het brandweerleven inhoudt. Koen licht toe: “We beoordelen of iemand past binnen de groep en of het werk aansluit bij zijn verwachtingen.” Vervolgens volgt een intensieve testdag met onder meer een Coopertest, zwemproeven, hoogte- en engtevreestesten, en een psychologisch assessment.

“Het is een streng, maar eerlijk proces,” benadrukt Hans. “Dat is nodig om de veiligheid en effectiviteit te waarborgen.” Pas na succesvolle afronding starten vrijwilligers aan een opleiding van gemiddeld twee jaar, waarin zij één avond per week trainen en enkele oefenzaterdagen volgen.

Fysieke fitheid en medische keuringen

De fysieke eisen zijn hoog vanwege het zware materieel en de risicovolle werkzaamheden. Leeftijd en geslacht worden meegenomen in de normen; zo mogen oudere kandidaten minder meters lopen bij de Coopertest en zijn er aangepaste zwemvereisten voor dames. Voor vrijwilligers boven de vijftig geldt jaarlijks een medisch onderzoek, zodat zij veilig kunnen blijven functioneren.

Ondersteuning

Het werk brengt heftige momenten met zich mee. Hans herinnert zich een incident met een vrachtwagenbrand waarbij gevaarlijke stoffen vrijkwamen, en Koen spreekt over de impact van incidenten met kinderen. Gelukkig is er uitgebreide ondersteuning, met technische en emotionele debriefings en een team collegiale opvang. “Maar de meeste steun komt van je eigen ploeg, die kameraadschap is onbetaalbaar,” aldus Koen.

Werving

De vrijwillige brandweer zet sterk in op moderne werving via sociale media zoals Instagram en TikTok. “De regionale recruitmentafdeling en de kazernes zelf verzorgen een krachtige online presentatie,” vertelt Koen. Daarnaast wordt actief samengewerkt met scholen en lokale gemeenschappen om jongeren te bereiken en nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren.

Hoewel de bezetting over het algemeen goed is, brengt met name de kantoorurenbezetting uitdagingen met zich mee. “Tijdens kantooruren is het lastiger om voldoende vrijwilligers te mobiliseren,” geeft Koen aan. “Omdat het opleiden van een manschap twee jaar duurt, moeten we nu al vooruitdenken.” Hans, zelf 57 jaar, benadrukt dat leeftijd geen barrière hoeft te zijn: “Met een goede medische keuring blijf je gewoon meedoen.”

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond of via de app Rijnmond Veilig.

