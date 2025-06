Zes vrienden uit Oude-Tonge trotseren Mont Ventoux voor goed doel

Op zaterdag 13 september 2025 vindt in Zuid-Frankrijk de vijfde editie plaats van Tour de Pancreas. Tijdens dit sportevenement beklimmen deelnemers de Mont Ventoux te voet of op de fiets om geld op te halen voor onderzoek naar alvleesklierkanker. De tocht wordt georganiseerd door de stichtingen Eck Roosen en Support Casper.

Door Ron Broekhart

Team Marly

Een van de vijftien deelnemende teams is Team Marly, onder leiding van teamcaptain Jolanda Brinkman. “Op vrijdag 7 juni 2024 kreeg onze lieve (schoon)zus en vriendin Marly van de Ven-Dirkx uit Oude-Tonge de vernietigende diagnose alvleesklierkanker,” vertelt Brinkman. Ze besloot haar verdriet om te zetten in actie en zich met een klein Flakkees team aan te sluiten bij de beklimming. “Zij heeft gestreden om nog zoveel mogelijk herinneringen met ons en haar gezin te maken. Maar op 19 november 2024 hebben wij haar op 46-jarige leeftijd moeten loslaten,” voegt ze eraan toe.

Het ziekteproces van Marly was kort, intens en emotioneel zwaar. Jolanda deelde dertig jaar lief en leed met haar en koestert de kostbare momenten die ze samen nog mochten meemaken. “Ik ken haar al vanaf mijn zestiende. Nu is het omgaan met de harde realiteit: leren leven met een immens gemis,” aldus Jolanda.

Dokter Casper

Direct na de diagnose verdiepte Jolanda zich in het werk van dokter Casper van Eijck en zijn onderzoeksteam. “Zijn manier van werken sprak me erg aan, en de reeds behaalde resultaten zijn veelbelovend,” vertelt ze. Dankzij de financiële steun kan het team van Support Casper hun werk voortzetten en geld doelgericht inzetten. “Er worden geen tijdrovende onderzoeksvoorstellen geschreven; de middelen worden direct ingezet waar dat nodig is. Daardoor kan er sneller worden doorgepakt, wat patiënten direct ten goede komt,” legt Brinkman uit.

Volgens cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) worden in Nederland jaarlijks rond de 2.700 tot 3.000 nieuwe gevallen van alvleesklierkanker vastgesteld. Uit gegevens van het UMC Utrecht blijkt dat jaarlijks zo’n 2.800 mensen overlijden aan alvleesklierkanker, wat neerkomt op gemiddeld 8 mensen per dag.

Het zes leden tellende team bereidt zich momenteel zo goed mogelijk voor op de fysieke uitdaging. Onderdeel van die voorbereiding is een speciale training op sportcentrum Papendal.

Op de website www.tourdepancreas.nl staat meer informatie over het evenement en de donatiemogelijkheden. Inmiddels is er 70.000 euro opgehaald. Het streefbedrag is 200.000 euro.

