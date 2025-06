Van vrijdag 20 juni 2025 20:00 uur tot maandag 23 juni 2025 05:00 uur is de N215 afgesloten voor verkeer tussen de Molendijk in Nieuwe-Tonge en de rotonde Zuidelijke Randweg in Middelharnis.

Zondag wordt de Molendijk afgesloten aan de kant van De Tram. Oversteken vanuit het dorp naar het bedrijventerrein is vanaf dan niet meer mogelijk. Aan de kant van het dorp blijft de Molendijk voorlopig nog open. De afsluiting is nodig omdat er gestart wordt bij de Molendijk met het opbreken van de verharding. Vanaf september worden hier kabels en leidingen verlegd om ruimte te maken voor de bouw van de fietstunnel (start bouw: begin 2026).

Fietsers vanuit Nieuwe-Tonge kunnen gebruik maken van het fietspad naar de veilige oversteek bij de rotonde.

Tijdens deze afsluiting wordt er groot onderhoud verricht aan het asfalt tussen de nieuwe kruising met de Vroonweg en de Tram in Nieuwe-Tonge.

De parallelweg is alleen toegankelijk voor aanwonenden, openbaar vervoer, (brom)fietsers en hulpdiensten. Al het andere verkeer wordt grootschalig omgeleid via de A- en N-wegen.

De Molendijk is afgesloten voor bestemmingsverkeer richting Nieuwe-Tonge. Verkeer vanaf de Molendijk kan nog wel de N215 oprijden. Bestemmingsverkeer naar Nieuwe-Tonge wordt omgeleid via de Oudelandsedijk.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel