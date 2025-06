Ondanks inbraken zijn moestuinders toch blij met nieuwe stek

Zo’n dertig hobbytuinders moesten in 2024 door nieuwbouwplannen hun tuinparadijs in Den Bommel verlaten. Ze vertrokken met pijn in het hart. Gelukkig vond een deel een nieuwe plek, iets buiten het dorp. En dat bevalt opvallend goed. “Alleen jammer dat er al twee keer is ingebroken.”

Door Jelle Gunneweg

De nieuwe stek is nog geen 50 meter van de oude locatie, aan de overkant van de weg vlak naast de voetbalwei. Daar kwam eind 2024 onverwacht een grote moestuin vrij. Drie tuinliefhebbers besloten te verkassen en bouwden de plek in korte tijd om tot nieuw paradijs.

Alles groeit en bloeit weer optimaal, met op elke tuin uien zo groot als kool, kroten, bonen, peentjes en sla. Frans Moerenhout (71): “De grond is hier beter dan op die oude plek. Luchtiger, meer zandgrond dan klei. Als het daar had geregend, kon ik een paar dagen de tuin niet op. Hier is het water al na een dag weggezakt. Ik zou niet meer terug willen.”

Anderen zijn gestopt

Ook drie andere tuinders zijn aangehaakt met een nieuw stukje grond. De rest van de veelal oudere moestuinders is gestopt. “En dat is jammer, want daardoor ben ik mijn loopje kwijt,” zegt de 83-jarige Bram, die wel nog regelmatig een bakkie koffie met de mannen komt drinken. “Ik had 33 jaar lang een hofje, kwam daar soms vier keer per dag. Dat mis ik wel.”

Eigenlijk had niemand gedacht dat ze nog een alternatieve plek zouden vinden, en daarom hadden ze al hun opstallen al verkocht of weggedaan. Maar inmiddels staan er weer nieuwe kassen en schuurtjes op de tuinen. En dat lokt ook ongenode gasten, blijkt. De afgelopen weken is er al twee keer ingebroken.

Opengebroken

Daar balen ze van, want het zorgt voor veel gedoe en extra kosten. Moerenhout: “Op de oude plek zaten we dichterbij het dorp en was er meer toezicht. Hier zit je wat afgelegen. De sloten zijn al twee keer geforceerd en er zijn spullen kapotgemaakt. Er is in een schuurtje opengebroken, daar ligt de deur eruit. Ook twee watertanks zijn omgegooid, waarschijnlijk uit frustratie omdat er niets te halen viel.”

Ze hebben een vermoeden wie de dader is, want de kruiwagen die is gestolen vonden ze vlakbij het huis van de persoon die ze op camerabeelden hebben gezien. “We gaan nu aangifte doen, maar het is zo zonde omdat de vangst alleen een paar liter benzine is.”

En de oude locatie? Die ligt er verlaten bij. Alleen de klaprozen en sierbloemen, de doorgeschoten uien en hoge zonnebloemen verraden dat hier ooit tuintjes waren. Een groot bord meldt al ruim een jaar dat hier een nieuwbouwwijk komt: Bommelerbosch. Tot nu toe is van enige activiteit nog geen sprake.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.