Omroep Archipel zoekt nieuw presentatietalent voor televisie

Omroep Archipel zoekt een nieuwsgierige en betrokken presentator die met oprechte interesse en flair lokale verhalen tot leven brengt. Vanuit onze tv-studio ga je in gesprek met gasten over actuele onderwerpen en zorg je dat hun verhaal echt tot zijn recht komt. Je weet de juiste vragen te stellen, luistert met aandacht en geeft een gezicht aan wat er leeft in onze regio.

Als presentator ben je niet alleen het gezicht van de uitzending, maar ook actief betrokken bij de redactie. Je bereidt je interviews zelf voor, in samenspraak met de dagelijkse redactie en onder begeleiding van de hoofdredacteur. Binnen onze redactie werken we met een duidelijke structuur waarin samenwerking, journalistieke kwaliteit en zorgvuldigheid centraal staan.

Ervaring is mooi meegenomen, maar niet vereist. We begeleiden je en bieden ruimte om te leren en cursussen te volgen. Heb jij een natuurlijke uitstraling voor de camera en dat beetje extra flair, die X-factor? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren.

We zoeken iemand die:

enthousiast en communicatief sterk is;

goed kan luisteren en doorvragen tijdens gesprekken;

zich prettig voelt voor de camera;

interesse heeft in wat er leeft in de regio;

graag samenwerkt binnen een redactie;

flexibel inzetbaar is.

Bij Omroep Archipel begin je als vrijwilliger. We investeren graag in jouw ontwikkeling. Je krijgt goede begeleiding, de kans om ervaring op te doen in een tv-studio en mogelijkheden om door te groeien naar een betaalde functie binnen Omroep Archipel.

Aanmelden

Stuur voor 9 november 2025 een motivatie en een filmpje van jezelf naar redactie@omroeparchipel.nl.

Meer weten?

Neem gerust contact op via redactie@omroeparchipel.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel