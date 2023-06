Onderzoek naar ondergrondse kabelroutes voor windenergiegebied op zee

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar de gemeente Geertruidenberg of Moerdijk. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding, die mogelijk door Goeree-Overflakkee komt, is nodig om de duurzame energie die in de toekomst op zee wordt opgewekt vanuit dit windenergiegebied naar land te kunnen transporteren.

Het project 'Net op Zee Nederwiek 3' is een initiatief in de overgang naar hernieuwbare energiebronnen in Nederland. Volgens de doelstellingen van het Klimaatakkoord moet Nederland in 2050 volledig zijn overgestapt op het gebruik van duurzame energie, waarbij de uitstoot van broeikasgassen met 95% is verminderd ten opzichte van 1990. Extra windparken op zee spelen volgens de overheid een cruciale rol bij het behalen van deze doelstellingen.

Het project omvat de bouw van een platform op zee, een onderzeese kabelroute door de Noordzee, een ondergrondse kabelroute over land, de installatie van een nieuw converterstation op land en de verbinding van het converterstation met het landelijke hoogspanningsnet naar een hoogspanningsstation in Geertruidenberg of Moerdijk. Aangezien hoogspanningsverbindingen van windparken op zee naar het vasteland van nationaal belang zijn, coördineert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het project in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gezamenlijk bepalen zij de precieze locatie van de verbinding.

De volgende routes voor de hoogspanningsverbinding worden overwogen:

Een route over land.

Een route door binnenwateren, zoals het Haringvliet, Hollandsch Diep en Amer.

Een route over land, door Goeree-Overflakkee.

Een route over land, door Voorne-Putten en Hoeksche Waard.

Achtergrondinformatie over Net op Zee Nederwiek 3 is te vinden op de websites www.rvo.nl/nederwiek3 en www.netopzee.eu.

Reageren op de plannen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert op donderdag 22 juni 2023 een informatieavond over het energieproject Net op Zee Nederwiek 3 in het Prieel van Recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk. Tijdens deze bijeenkomst geeft het ministerie een toelichting op het project en wordt uitgelegd hoe er gereageerd kan worden op de plannen.

Gedetailleerde informatie over wanneer en hoe u kunt reageren, is ook te vinden op de website van het Bureau Energieprojecten via www.bureau-energieprojecten.nl.

Hoewel de gemeente Goeree-Overflakkee geen beslissende rol heeft in het project, onderzoekt zij wel de belangen en mogelijke gevolgen van het project voor Goeree-Overflakkee. Deze informatie wordt gedeeld met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de betrokken netwerkbedrijven tijdens gesprekken en door te reageren op officiële documenten. De gemeente benadrukt het belang van een samenhangende aanpak van het project, waarbij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties goed worden betrokken en geïnformeerd.

De ingebruikname van Net op Zee Nederwiek 3 is gepland uiterlijk in 2031.



Door Arjan Huizer