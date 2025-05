Dirkslander kan de sterkste van Nederland worden

Mane Leffers uit Dirksland heeft zich gekwalificeerd voor de finale van de Strongman-wedstrijd The Dutch Titansin Zeeland. Strongman staat ook bekend als 'De Sterkste Man of -vrouw'.

De voorronde vond plaats op zondag 18 mei 2025 in Vlissingen. Er deden deelnemers mee uit verschillende landen. Mane Leffers kwam uit in de hoogste klasse, The Titans. Hij moest presteren op vijf verschillende onderdelen.

Bij het onderdeel Duck Walk is het de bedoeling om 15 meter te lopen met een zwaar gewicht van 150 kg aan een handvat. Bij het onderdeel Axle vs Log Overhead Medley moesten de deelnemers zware, dikke en lastig te hanteren trainingsbuizen van tot wel 115 kg boven het hoofd tillen. Sandbag to Shoulder Medley is het op de schouder leggen van zandzakken. Mane tilde een zak van 125 kg op zijn schouder. Ter vergelijking: bij de bouwmarkt zijn zandzakken van 25 kg te koop. Mane zou er daarvan dus vijf tegelijk kunnen oppakken en op zijn schouder dragen.

Bij het onderdeel Sandbag vs Farmers lopen de deelnemers eerst met een zware zandzak, en vervolgens met zware stalen gewichten. Dit lijkt op boodschappen tillen, maar dan met 270 kg in elke hand – vergelijkbaar met 135 pakken melk van een liter per hand. Ten slotte was er het onderdeel Tractor Pull arm over arm: het zittend naar zich toe trekken van een tractor met een touw. De tractor weegt 5000 kg.

De organisatoren zeggen zelf: “In deze klasse gaat het om één ding – en dat klinkt een beetje grappig en respectloos tegelijk als je niet in de sport zit: wie is de grootste mutant op het veld en wat heb je ervoor over om dat te zijn?”

Mane werd deze dag zesde, net onder Highland Games-atleet Michael Simons en het Nederlandse talent in de -105 kg-klasse, Kane Verberkt. Mane is nog maar 19 jaar en hard op weg om in dit tempo een van de sterkste mannen van Nederland te worden. De finale van The Dutch Titans vindt plaats op 7 september 2025.

Door Internetredactie Omroep Archipel