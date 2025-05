Goeree-Overflakkee positiever over afvalinzameling

Inwoners van Goeree-Overflakkee zijn meer tevreden over de afvalinzameling door de RAD dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek in opdracht van de gemeente en de RAD.

In totaal hebben 473 inwoners de enquête ingevuld. De dienstverlening van de RAD krijgt gemiddeld een 7,5. Bij het laatste onderzoek in 2022 was dat nog een 7,2. Het algemene imago van de RAD, vooral op het gebied van klantvriendelijkheid en verantwoordelijkheid, wordt positiever beoordeeld dan eerder. Voor het contact met medewerkers van de RAD geven inwoners nu een 7,8. Dat is een flinke stijging ten opzichte van eerder, toen de RAD hiervoor een 6,5 scoorde. De medewerkers die het afval ophalen, krijgen een 8,0.

Nacontrole

De klantvriendelijkheid, professionaliteit en servicegerichtheid van medewerkers van de RAD – zowel op kantoor als bij de inzameling – worden hoger beoordeeld. Toch zijn er verbeterpunten, zoals het uitvoeren van een nacontrole door de inzamelmedewerkers en het geven van een terugkoppeling over de afhandeling binnen redelijke termijn.

De frequentie van de inzameling van PMD is volgens bewoners verbeterd. In 2022 vond 58% dit nog voldoende, nu is 85% van de bewoners tevreden. Voor de frequentie van de inzameling van restafval vindt 1 op de 5 bewoners deze te laag. Vooral in de warme zomer ontstaat snel stank, en grotere huishoudens geven aan dat de inzamelfrequentie van eens per vier weken voor hen onvoldoende is.

Gescheiden

68% van de deelnemers aan het onderzoek zegt het afval bewuster gescheiden aan te bieden. Zo scheidt 99% van de invullers oud papier en karton, 97% brengt PMD (plastic, metalen en drankkartons) apart weg en 95% houdt GFT (groente-, fruit- en tuinafval) netjes gescheiden van de rest. Textiel en KCA (klein chemisch afval) worden het minst gescheiden.

Inwoners geven aan het afval nog beter te willen scheiden als ze minder afvalstoffenheffing zouden betalen (53%), grof huishoudelijk afval gratis zouden kunnen wegbrengen (35%) en als er meer aanbiedmogelijkheden of aparte containers beschikbaar komen (29%).

Wel zijn er zorgen over de inzameling van PMD in de bekende groene zakken. Veel mensen storen zich aan het straatbeeld op en rond inzameldagen. Zij signaleren een combinatie van problemen: zakken die niet worden opgehaald, zakken die te vroeg worden opgehangen en rondslingerend afval dat het geheel een rommelige aanblik geeft. Daarnaast is er kritiek op de kwaliteit en verkrijgbaarheid van de PMD-zakken, het gebruiksgemak en de beschikbaarheid van de kroonringen rond lantaarnpalen. Ook helpt het niet dat katten, vogels en ander ongedierte de zakken gemakkelijk kunnen openscheuren, met zwerfafval tot gevolg.

Defect

Ook de verzamelcontainers krijgen kritiek. Zo blijken containers regelmatig vol te zitten, waarna bewoners het afval ernaast neerzetten. Daarnaast hebben sommige bewoners moeite met het openen van de GFT-containers vanwege defecte sloten of sleutels.

Veel deelnemers aan het onderzoek zouden graag zien dat de milieustraat ruimere openingstijden krijgt. Vooral voor mensen die fulltime overdag werken, zou het prettig zijn om ook ’s avonds of op zaterdag zonder afspraak afval te kunnen wegbrengen.

De gemeente gaat de resultaten van het onderzoek gebruiken om het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan vorm te geven.

Door Internetredactie Omroep Archipel