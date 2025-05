Gemeente reageert op zorgen afsluiting Ring in Ouddorp

De afsluiting van de Ring in het centrum van Ouddorp tijdens het toeristenseizoen roept vragen op bij inwoners en ondernemers. Raadslid Jos de Jonge van Trots op Goeree-Overflakkee stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders, dat inmiddels inhoudelijk heeft gereageerd.

De gemeente erkent dat de meningen verdeeld zijn over de afsluiting van de Ring voor gemotoriseerd verkeer, maar benadrukt dat bij het besluit rekening is gehouden met verschillende belangen. De afsluiting geldt van 1 april tot en met 31 oktober en is alleen van kracht tussen 11:00 en 23:00 uur. In de ochtend- en nachturen blijft de Ring toegankelijk voor auto’s. Deze maatregel is volgens de gemeente bedoeld om de veiligheid van voetgangers te waarborgen tijdens drukke zomerdagen.

Geen ontheffing voor auto’s

De gemeente sluit het verlenen van ontheffingen voor het inrijverbod uit. “Er lopen veel mensen over de Ring om het centrum te bezoeken voor de winkels, voorzieningen en de horeca/terrassen. Een auto die toch tussen al deze voetgangers mag rijden, kan gevaarlijke situaties en verwarring opleveren. Kortom, deze situatie is niet gewenst,” aldus de officiële reactie. Wel zijn bewoners en ondernemers al enige jaren gewend aan een soortgelijke afsluiting, al was de periode voorheen korter.

Toegankelijkheid voor mindervaliden

Mindervaliden kunnen gebruikmaken van diverse gehandicaptenparkeerplaatsen aan onder meer de Raadhuisstraat, Dorpstienden, de Goudsmiene en de Stationsweg. Vanaf deze locaties is het centrum lopend of met hulpmiddelen bereikbaar. Op marktdagen op dinsdag zijn enkele parkeerplaatsen tijdelijk niet beschikbaar.

Afspraken over markt en terrassen

Op dinsdagen fungeert de Ring als marktgebied. Om voldoende ruimte te bieden aan marktkramen zijn afspraken gemaakt met ondernemers over het tijdelijk verplaatsen van terrassen.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel