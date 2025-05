John de Geus lijsttrekker voor de SGP op Goeree-Overflakkee

John de Geus is onlangs in de ledenvergadering van de gemeentelijke afdeling van de SGP gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling had hiervoor een enkelvoudige voordracht gedaan. John is 51 jaar en als raadslid vanaf 2022 actief in de SGP-fractie.

Jan van Spronsen, voorzitter van de gemeentelijke afdeling: "John heeft veel bestuurlijke ervaring, kennis van bouw en ruimtelijke ordening en was daarvoor actief als bestuurslid van de plaatselijke afdeling Middelharnis-Sommelsdijk. Na het vertrek van Hendrik Herweijer was hij beschikbaar om hem op te volgen als fractievoorzitter waarbij de intentie was om hem ook voor te dragen als lijsttrekker voor de komende verkiezingen". De voordracht werd onlangs unaniem gesteund door de plaatselijke afdelingen van de SGP.

Stabiele waarde

John de Geus: "Het SGP-geluid is al jarenlang een stabiele waarde in onze gemeente. Een geluid dat ook best breder mag klinken, zonder onze principes los te laten. We zagen het al bij de Europese verkiezingen dat veel kiezers, ook uit de niet-traditionele achterban, het beleid van de SGP waarderen. Als SGP staan we immers voor een betrouwbare overheid, niet een overheid die iedere keer weer nieuwe wegen inslaat. Burgers en bedrijven vragen hier ook om. We zullen met onze koers een waardevol tegengeluid bieden aan populisme, iets wat ook in onze gemeente, helaas zeg ik daarbij, nodig is. Hierbij sluiten we onze ogen niet voor ontwikkelingen in de samenleving. Of het nu veiligheid betreft, aandacht voor degene die het financieel moeilijk hebben, starters op de woningmarkt, onze jongeren, solide financieel beleid, een sterke landbouw- en visserijsector, voldoende openbaar vervoer, toekomstbestendige detailhandel en recreatie, en zo meer, op de SGP-fractie kan worden gerekend. Met oog voor elkaar, en in afhankelijkheid van God die alle dingen leidt en bestuurt."

Betrouwbaar en benaderbaar

Inmiddels is de selectieadviescommissie van de SGP bezig met gesprekken met mogelijke kandidaten voor de nieuw te vormen lijst. Daarbij spelen veel aspecten een rol. Er wordt goed gekeken naar continuïteit, maar tegelijkertijd ook naar vernieuwing en verjonging. Een andere commissie is inmiddels begonnen met het opstellen van het verkiezingsprogramma. John de Geus: "Een belangrijk speerpunt is wat mij betreft dat de gemeente betrouwbaar én benaderbaar moet zijn. Daarbij moet niet de waan van de dag leidend zijn. Besluiten moeten weloverwogen zijn, met oog voor alle betrokken belangen en behoud van onze lokale identiteit. En bij alles wat verandert, blijft het fundament hetzelfde: de Bijbel, Gods Woord."

