Overhandiging cheques Tulpenwandeltocht

Vrijdag 23 mei 2025 vond in het kantoor van De Vogel in Middelharnis de overhandiging plaats van de cheques aan de goede doelen die werden ondersteund vanuit de organisatie van de Tulpentocht. Vrijwilligers van deze goede doelen hebben zich tijdens de Tulpentocht ingezet op verschillende posten, en als dank is de opbrengst onder hen verdeeld.

Na een welkomstwoord van Daan Moerkerk namens gastheer De Vogel, namen André Melissant en Erik Peeman het woord namens de organisatie. Zij benadrukten dat het zonder vrijwilligers niet mogelijk is om dit soort evenementen te organiseren. De organisatie heeft bewust gezocht naar een koppeling tussen de vrijwilligers en de goede doelen, om zo elkaar aan te vullen en te ondersteunen.

De doelen die een cheque van € 3.500,- mochten ontvangen zijn: KiKa, Z.V. De Gooye en de Memory Walk ten behoeve van dementieonderzoek.

Namens het personeel van De Vogel werd de opbrengst van de catering geschonken aan zorgboerderij Geusje's Stee in Nieuwe-Tonge.

Een middag vol blije en dankbare gezichten als afsluiting van een geslaagde Tulpentocht 2025.

Door Internetredactie Omroep Archipel