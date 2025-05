Ziekenhuisbedden uit Dirksland op transport naar Oekraïne

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft 150 bedden geschonken aan kringloopwinkel ’t Lôôsje. Via Snuffelmarkt Dirksland, die nauwe banden onderhoudt met organisaties in Oekraïne, worden de bedden getransporteerd naar ziekenhuizen in oorlogsgebieden.

De overdracht vond plaats op vrijdag 16 mei. Op die dag werden de bedden in een vrachtwagen geladen voor transport. “We hebben nieuwe bedden en matrassen aangeschaft en konden de oude doneren aan ’t Lôôsje,” vertelt geriatrisch verpleegkundige Rianne Smal. “De kringloopwinkel heeft directe contacten in Oekraïne, zodat de bedden daarheen kunnen worden vervoerd. Ze zijn daar hard nodig.”

Geen afdankertjes

Met de vervanging beschikt het ziekenhuis nu over ultramoderne bedden en matrassen. Toch rijst de vraag of de bedden voor Oekraïne niet simpelweg afdankertjes zijn. Smal is stellig: “Nee hoor. Deze bedden zijn in goede staat, alleen wat verouderd. In oorlogsgebieden is de situatie veel schrijnender; daar verkeren bedden vaak in slechte of zelfs onbruikbare staat.”

Tevredenheid bij ’t Lôôsje

Aanvankelijk wilde kringloopwinkel ’t Lôôsje slechts twintig bedden overnemen. Maar doordat een groot transport mogelijk bleek, is de hele partij meegegeven. Coördinator Johan Poortvliet is tevreden: “De bedden stonden op tijd klaar, het transport verliep soepel. Alles loopt op rolletjes. De vrachtwagen zit vol en is klaar om te vertrekken,” glundert hij.

Kort na het inladen vertrok de vrachtwagen richting Oekraïne. Ziekenhuizen daar wachten met smart op de hulpgoederen. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis kijkt intussen tevreden terug op de vernieuwing. De nieuwe bedden, tijdelijk opgeslagen in een tent naast het parkeerterrein, zijn inmiddels in gebruik genomen.

