Gemeenten vragen met spoed maatregelen voor Haringvlietbrug

De gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard vragen Rijkswaterstaat met spoed maatregelen te treffen om de verkeersoverlast bij de Haringvlietbrug op te lossen. De laatste weken zijn er regelmatig problemen door storingen aan de Haringvlietbrug. Zo werkten de slagbomen niet of sloot de brugklep niet. Het verkeer ondervond meerdere keren grote overlast doordat de brug in storing stond. Automobilisten stonden daardoor aan weerszijden van de brug vast.

Op zondag 11 mei 2025 stonden automobilisten zelfs urenlang in de file in de brandende zon. In de gemeenteraad zijn hierover vragen gesteld. Dat is ook het geval in de Hoeksche Waard. Verkeerswethouder Henk van Putten van Goeree-Overflakkee en zijn collega Harry van Waveren van Hoeksche Waard zijn met spoed in overleg getreden met Rijkswaterstaat over de problemen met de brug. Zij hebben Rijkswaterstaat nadrukkelijk verzocht om maatregelen te treffen.

De wethouders hebben gevraagd om de opening van de brug met onmiddellijke ingang op te schorten. Ook is verzocht om de proefopeningen van de brug alleen na 19:00 uur uit te voeren. Datzelfde geldt voor noodzakelijke openingen voor de scheepvaart. Het antwoord van Rijkswaterstaat is nog niet bekend.

Door Internetredactie Omroep Archipel