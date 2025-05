Oude zendmasten verdwijnen uit de Westduinen in Ouddorp

Een groot deel van de oude zendmasten in de Westduinen wordt in de zomer van 2025 verwijderd. Dat maakt deel uit van grootschalige herstelwerkzaamheden van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, die in augustus van start gaan. Doel is het herstellen van de natuurlijke dynamiek van het duingebied en het behouden van de unieke natuurwaarden.

Hoewel de meeste zendmasten verdwijnen, blijft het defensiecomplex in het gebied bestaan. Daar horen ook een beperkt aantal zendmasten bij.

Door vergrassing en het dichtgroeien van open zandplekken is de afwisseling in het gebied de afgelopen decennia sterk verminderd. De stichting wil dat proces keren door onder meer duinen plaatselijk af te graven en overgangen naar vochtige duinvalleien te herstellen. Zo moet er weer ruimte ontstaan voor zeldzame planten en dieren die afhankelijk zijn van open, stuivend zand.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot oktober 2025. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap zegt te streven naar een minimale overlast voor omwonenden en recreanten.

Vragen over de werkzaamheden kunnen gesteld worden via info@zhl.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel