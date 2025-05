Aanrijding tussen twee auto's op kruispunt Middelharnis

Op donderdagochtend 22 mei 2025 zijn in Middelharnis twee auto's met elkaar in aanraking gekomen. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Hobbemastraat, Doetinchemsestraat en de Koningin Julianaweg in Middelharnis. Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Een van de bestuurders is door ambulancepersoneel nagekeken en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Het verkeer ondervond enige hinder door het ongeval, maar kon langs het ongeval heen rijden. Beide voertuigen raakten beschadigd en zijn door bergingsbedrijven afgevoerd.

Door Internetredactie Omroep Archipel