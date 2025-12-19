Onrust in de gemeenteraad: salaris van directeur leidt tot uitstel subsidie

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft donderdag 18 december 2025 een besluit over extra geld voor de stichting SRGO uitgesteld. De reden is een verhitte discussie over het salaris van de tijdelijke directeur Wim Driesse. Ook waren er fouten en onduidelijkheden in de officiële cijfers.

De politieke partij Trots op Goeree-Overflakkee (TOG) begon de discussie. Volgens hen verdient de directeur € 184,- per uur. Een deel van de extra subsidie zou direct naar dit salaris gaan. Dat stoort de partij. Niet iedereen in de raad vond het goed dat het salaris openbaar werd besproken. De SGP en ChristenUnie zeiden dat dit "bijzonder kwalijk" en onzorgvuldig was.

Fouten in de cijfers

De situatie werd ingewikkelder toen bleek dat de cijfers van de gemeente mogelijk niet kloppen. Wethouder Bruggeman gaf toe dat er waarschijnlijk een fout zit in de rapportage over het aantal uren dat de directeur werkte (1037 uur). Hij zei wel dat het salaris normaal is voor deze functie. De directeur is nodig om een belangrijk onderzoek naar de toekomst van SRGO af te maken.

Andere partijen waren boos over de fouten. De VVD vroeg zich af wat er nog meer niet klopt. Het CDA vroeg of de wethouder dit dossier nog goed kan overzien.

Geen stemmen zonder duidelijkheid

Door alle twijfels wilde de meerderheid van de gemeenteraad niet stemmen over de subsidie. Ze willen eerst dat de wethouder precies uitzoekt hoe het zit met de uren en betalingen.

Pas als de cijfers duidelijk en correct zijn, komt het onderwerp opnieuw op de agenda. De raad wil ook weten wat de inwoners van Goeree-Overflakkee krijgen voor het extra geld, zoals kortere wachtlijsten voor zwemlessen.

Door Internetredactie Omroep Archipel