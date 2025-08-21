Ontploffing fosforbommen door EOD veroorzaakt natuurbrand

Donderdagmiddag 21 augustus 2025 is er brand ontstaan in het natuurgebied bij de Meester Snijderweg in Stellendam.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was bezig met het gecontroleerd tot ontploffing brengen van munitie en fosforbommen bij het naastgelegen strandje. Tijdens de ontploffing kwam fosfor vrij. Fosfor is een zeer brandbare stof die bij contact met zuurstof spontaan kan ontbranden. Ondanks uiterste voorzichtigheid en maatregelen is er fosfor in het duingebied terechtgekomen, waarna de brand ontstond.

De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Dankzij de snelle inzet van verschillende bluswagens kon worden voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde in het natuurgebied.

Door Internetredactie Omroep Archipel