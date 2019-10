Ooltgensplaat eerste bij eilandelijke brandweerwedstrijden

De brandweerkorpsen van Goeree-Overflakkee streden zaterdag 12 oktober 2019 tegen elkaar bij de jaarlijkse eilandelijke brandweerwedstrijd. De brandweer van Ooltgensplaat werd eerste, gevolgd door Ouddorp op de tweede plaats en Goedereede op de derde plaats. De wedstrijd vond plaats op een boerderij aan de Klinkerlandseweg te Herkingen en werd georganiseerd door de brandweer van Herkingen.

Het scenario

Een heftruckchauffeur die suikerpatiënt is kreeg een zogenaamde hypo, en werd daardoor onwel. Hierdoor prikte hij met de lepels van de heftruck in een watertank. Aan de brandweer de taak om de persoon veilig te stellen en na te gaan wat de precieze inhoud van de tank was.

Enige tijd later wordt via 112 een melding gedaan door een monteur die in een loods verderop aan het werk is. Door kortsluiting is een kleine brand ontstaan waarbij een andere monteur een elektrische schok heeft gekregen. Ook hier moest de brandweer de personen veiligstellen en de brand blussen.