Open huis bij Cor Melissant Auto Dirksland

Autobedrijf Cor Melissant is op Flakkee vooral bekend als universele garage, voor onderhoud, reparatie en schadeherstel van tweedehands auto's. Maar het bedrijf verkoopt ook nieuwe auto’s, caravans en campers. Om zich meer van deze kant te presenteren, houdt het familiebedrijf zaterdag 16 december 2017 open huis.

De showroom en werkplaats zijn voor de gelegenheid schoongeveegd, omgebouwd en in kerstsfeer versierd. Verkopers lopen rond en er wordt een hapje en drankje geserveerd. Vaste klanten kregen vrijdagavond 15 december tijdens een kerstborrel alvast een preview van de nieuwste automodellen. Ze werden door verkoopadviseur Theo van der Linden aan de tientallen aanwezigen gepresenteerd.

Van der Linden: “Volkswagen Polo heeft na acht jaar eindelijk een nieuw model: hij is groter en heeft zuinigere motoren. De Volkswagen T-roc is een compacte hoogzitter voor een leuke prijs. Voor liefhebbers van een hoge instap hebben we de Seat Arona en de Hyundai Kona. En in de werkplaats staan de grote jongens: de Mazda CX5 en Volkswagen Tiguan: SUV’s die met gemak een caravan meetrekken.”

Cor Melissant Auto is geen dealer van deze merken, maar mag zich wel specialist noemen door een samenwerking met Auto Borchwerf uit Roosendaal en Mazda & Hyundai-dealer Kooy uit Spijkenisse. Eigenaar Cor Melissant: "Als mensen bij ons een auto kopen, kunnen ze hier ook voor service en onderhoud terecht. Dat scheelt een hoop tijd en ergernis."

Het bedrijf doet goede zaken met de in- en verkoop en het onderhoud van auto’s. Maar ook de verkoop van caravans, en de laatste jaren vooral ook campers, zit in de lift. In januari breidt het bedrijf aan de Nijverheidsweg daarom uit met nog eens drie medewerkers. Gezamenlijk maken zij zich op voor een show in het voorjaar, dan met de nieuwste caravan en campermodellen.